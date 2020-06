Paola Di Benedetto e Federico Rossi in vacanza: arriva una segnalazione

Federico Rossi (fidanzato di Paola Di Benedetto) fa una gaffe e scoppia la polemica

In questi ultimi giorni Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno passando momenti di relax in Toscana. Difatti la coppietta felice continua a pubblicare foto e video su instagram, mostrando a tutti di amarsi come il primo giorno. Tuttavia in una delle varie storie pubblicate da Federico Rossi di Benji e Fede, la popolare influencer Deianira Marzano ha notato una sua clamorosa gaffe. Di cosa si tratta? Il ragazzo si è tuffato in una zona in cui è vietato tassativamente con tanto di cartello esposto. Un gesto questo che ha fatto andare su tutte le furie l’influencer, la quale nelle sue storie su instagram è sbottata, asserendo: “Vietati i tuffi, ma tanto a lui che interessa? Lui è Federico Rossi…” Il ragazzo si scuserà per non aver rispettato le regole? Il fidanzato di Paola Di Benedetto non avrà notato semplicemente il cartello di divieto?

Paola Di Benedetto su Federico Rossi: “Ti dovrò sopportare ogni giorno”

Paola Di Benedetto, le scorse ore, ha pubblicato nelle sue storie su instagram un selfie del suo fidanzato Federico Rossi. E nella didascalia della suddetta immagine la vincitrice del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha fatto una romantica osservazione, confermando che ben presto andranno a convivere:

“Dopo quasi due anni siamo ancora qui! E pensare che tra non molto ti dovrò sopportare ogni giorno…”

Insomma altro che crisi tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi come riportato da diversi gossip in questo periodo. I due non solo si amano, ma stanno già facendo progetti in grande.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sempre più innamorati. Lei: “Ti amo”

Sul finire di questo post scritto da Paola Di Benedetto, la quale è finita recentemente al centro del gossip, ha poi dichiarato di amare perdutamente il suo fidanzato Federico Rossi di Benji e Fede: “Ti amo str…….” E chissà se dopo la convivenza, Paola Di Benedetto e Federico Rossi saranno pronti a fare anche il grande passo. Ovviamente i fan lo sperano.