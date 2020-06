Un posto al sole, l’attrice di Beatrice rivela: “Sono single ma…”

Scritto da Isabella Adduci , il 6 Giugno, 2020 , in Soap

Marina Crialesi: “Mi mancano l’estetista e la parrucchiera più che un compagno”

Quando andranno in onda le nuove puntate di Un posto al sole? Non si sa ancora, probabilmente i set di soap e fiction riapriranno a luglio. Intanto alcuni protagonisti di Un posto al sole si sono raccontati in un’intervista al settimanale Gente. Marina Crialesi, che veste i panni dell’avvocato Beatrice Lucenti dal 2016, ha confessato:

“Al momento sono single, ma ho la fortuna di essere in Calabria con la mia famiglia e qui non sento la mancanza di un compagno. Mi mancano, invece, la mia estetista e la mia parrucchiera”.

Appena è finita la quarantena, l’attrice di Beatrice è andata subito a respirare l’aria del suo mare.

Un posto al sole, l’attrice di Beatrice: “Mi piace giocare a carte con mio padre”

Marina Crialesi, Beatrice in Un posto al sole, ha trascorso la quarantena in Calabria con la sua famiglia. Ha confessato che preferisce giocare a carte piuttosto che fare ginnastica: “Preferisco giocare a carte con mio padre. A casa è una tradizione: scala quaranta e scopa, i giochi che mi ha insegnato mia nonna”. Anche l’attrice di Beatrice attende con ansia il ritorno sul set. Per Patrizio Rispo aver perso Un posto al sole è una sofferenza.

Anticipazioni Un posto al sole: su Rai3 va in onda Un po’ sto a casa

Le repliche di Un posto al sole del 2012 su Raitre sono state sospese, invece Raiplay sta trasmettendo lo spin-off Un po’ sto a casa: 40 puntate online dal lunedì al venerdì alle 18, in cui gli abitanti di Palazzo Palladini sono alle prese con la fase 2.