Valentina Bisti svela cosa farà dopo l’addio alla conduzione di Unomattina

Unomattina, Valentina Bisti lascia la conduzione: “Dopo un anno di lavoro mi concederò una vacanza”

Finirà venerdì questa lunga edizione invernale di Unomattina, condotta da Valentina Bisti e Roberto Poletti, già padroni di casa, nel 2019, dell’edizione estiva. Poco più di un anno di lavoro no stop per i due conduttori di Unomattina, arrivati alla guida del programma a metà giugno 2019. E in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTV, Valentina Bisti ha rivelato cosa farà subito dopo l’ultima puntata di Unomattina.

Dopo un anno di lavoro senza sosta, mi concederò una piccola vacanza all’insegna del relax con mio marito. Da sempre ci piace viaggiare per l’Italia

ha dichiarato, sottolineando subito dopo: “Una delle nostre mete preferite è la Basilicata”.

Valentina Bisti, bilancio dell’edizione 2019/2020 di Unomattina: “Abbiamo fatto un buon lavoro”

Parlando, poi, degli ultimi mesi, durante i quali a Unomattina si è trovata a dover raccontare, quotidianamente, un periodo difficilissimo per l’Italia e per il mondo, conducendo da sola in studio (Roberto Poletti per lungo tempo è intervenuto in collegamento da Milano), Valentina Bisti nell’intervista ha ammesso:

E’ stata una prova difficile. Unomattina è la trasmimssione che dà il buongiorno ai telespettatori di Rai1 e io ho sentito questa grossa responsabilità. Avere in collegamento tanti esperti mi è stato di grande aiuto.

“Sono convinta che abbiamo fatto un buon lavoro” ha sottolineato subito dopo.

Unomattina, Valentina Bisti ammette: “Non vedo l’ora di tornare alla conduzione del TG1”

Infine, prima di terminare l’intervista, Valentina Bisti (spesso protagonista di divertenti battibecchi con Roberto Poletti a Unomattina) ha confermato che a breve tornerà a condurre il telegiornale:

Unomattina è stato una grande scuola per me. Una maratona lunga e faticosa, ma anche entusiasmante, che mi permette di tornare al TG1 con un bagaglio professionale ancora più ricco.

“Non vedo l’ora di tornare al telegiornale per mettere in pratica questi insegnamenti” ha asserito infine.