Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: una contessa tra i concorrenti?

GF Vip 5 cast: Pinina Garavaglia concorrente del reality di Alfonso Signorini?

Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul settimanale Oggi in cui svela interessanti retroscena sul mondo dello spettacolo e sui personaggi che lo animano. Sull’ultimo numero del magazine il giornalista ha dato alcune interessanti anticipazioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare giornalista pare che nel cast del GF Vip 5 possa esserci una contessa. Chi è? Nientepopodimeno che Pinina Garavaglia. Difatti pare che gli autori del Grande Fratello Vip 5 stiano facendo carte false per convincere la nobildonna a oltrepassare la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani. Lei accetterà queste avance? Pinina Garavaglia al GF Vip 5?

Manuela Arcuri contesa da Carlo Conti e Alfonso Signorini: l’indiscrezione

Sempre Alberto Dandolo su Oggi ha poi riportato che anche l’attrice Manuela Arcuri sarebbe molto corteggiata dagli autori del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Tuttavia pare che anche Carlo Conti avrebbe contattato la popolare attrice, nella speranza di convincerla a partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Albero Dandolo ha poi rivelato che in quest’ultimo periodo Manuela Arcuri avrebbe iniziato a studiare ballo e canto, aggiungendo che sarebbe più predisposta ad accettare la proposta di Conti. Sarà davvero così? Manuela Arcuri dice no al GF Vip 5?

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: tutti gli ultimi rumor sui possibili concorrenti

In questi giorni è circolata l’indiscrezione per cui un prete sarebbe in lizza per entrare nella Casa di Cinecittà. Lui chi è? Don Ravagnani, il quale però ieri ha smentito tali illazioni. Altri nomi circolati come possibili concorrenti del GF Vip 5 sono Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Rocco Siffredi con il figlio, Francesca Cipriani, Michela Quattrociocche e Gianmarco Tognazzi. Tutti questi rumor sul cast del Grande Fratello Vip 5 verranno confermati? Chissà, intanto c’è da segnalare che i telespettatori non stanno più nella pelle di poter seguire la prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.