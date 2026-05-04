Affari Tuoi: disastro per Alessia, che accetta il cambio e non vince niente

La concorrente ha perso subito la chance di vincere 300 mila euro

Stasera è arrivato il turno di Alessia del Molise giocare ad Affari Tuoi. E quest’ultima, per affrontare questa sfida, ha voluto al suo fianco il nonno Pierino. Fatta la presentazione di rito la concorrente del Molise ha poi preso il coraggio a due mani facendo i primi sei lanci non troppo fortunati perchè purtroppo ha trovato pure il pacco contenente 300 mila euro. Finita questa manche il dottore si è quindi fatto vivo come di consuetudine con la prima offerta di 25 mila euro. La riposta è stata negativa. Stefano De Martino l’ha quindi invitata a fare altri tre tiri. E finito pure questo turno il dottore è tornato alla carica con la proposta di cambiare pacco. Ha accettato.

Affari Tuoi, la concorrente ha visto il suo percorso prendere una piega pericolosa

Stefano De Martino ha allora chiesto a Alessia del Molise se volesse vedere cosa ha lasciato. E quest’ultima ha fatto la bella sorpresa di aver pescato la ballerina. Terminata pure questa terza manche il dottore ha telefonato nuovamente offrendo 25 mila euro per un solo tiro. Niente di fatto. Nuovo tiro per la concorrente del Molise, la quale ha trovato il pacco con 50 euro. Il dottore ha allora voluto proporre nuovamente il cambio. Risposta negativa. Altri due lanci per Alessia, la quale stavolta ha trovato rispettivamente i pacchi con 50 mila e 100 mila euro.

CLICCA QUA per vedere sul social X il video del momento in cui Herbert Ballerina ha fatto una battuta delle sue ad Affari Tuoi

Alessia del Molise non ha vinto nulla

Il dottore di Affari Tuoi ha allora offerto a Alessia 10 mila euro per due tiri. Ha rifiutato. Stefano De Martino, la cui auto è stata vandalizzata in questi giorni, le ha allora chiesto di continuare la sua partita. E la concorrente del Molise ha quindi trovato il pacco con 75 mila euro e il pacco nero contenente 15 mila euro. Arrivati a questo punto il dottore ha giocato la sua mossa con un’offerta di 5 mila euro. Ha rifiutato. E’ rimasta quindi con 0 euro da una parte e 15 mila dall’altra. Il dottore ha allora tentato il tutto per tutto proponendole il cambio. Dopo averci riflettuto bene ha accettato. Scelta sbagliata perchè è tornata a casa a mani vuote.