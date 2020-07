Ballando con le stelle, Samuel Peron ammette: “È stato un incubo”

Samuel Peron di Ballando con le stelle fa una triste confessione: “E’ stato un incubo”

Samuel Peron è uno dei ballerini professionisti di Ballando con le stelle di Milly Carlucci più amato dal pubblico a casa. E oggi ha rilasciato una lunga intervista al magazine Di Più. In questa occasione ha svelato di aver avuto in quest’ultimo periodo alcuni problemi con la sua fidanzata Tania: “Ha iniziato a essere insofferente verso il mio lavoro…Sempre più spesso mi sentivo rinfacciare ‘Sei assente’, oppure mi diceva ‘Non sei più lo stesso’…” Tuttavia nel periodo di lockdown i due sono riusciti a riavvicinarsi molto. Un periodo questo vissuto però molto male dal ballerino di Ballando con le stelle 2020. Difatti l’uomo, a Di Più, ha svelato quanto segue:

“Ho vissuto questi mesi come un incubo…Senza Tania accanto sarei impazzito…Mi sono sentito soffocare…E sono stato travolto dall’angoscia…”

Samuel Peron ha poi rivelato al magazine di aver perso anche la serenità economica ovviamente perchè non ha più potuto svolgere il suo lavoro da ballerino in giro per l’Italia e per il Mondo: “Avevo un’agenda fitta di impegni fino a Dicembre, ed è andato tutto in fumo.”

Ballando con le stelle, Samuel Peron svela: “Ho iniziato a soffrire di stress”

Il giornalista del settimanale Di Più ha poi fatto presente a Samuel Peron che anche la nuova edizione di Ballando con le stelle, che sarebbe dovuta partire a Marzo come ogni anno, è saltata proprio per via di questa improvvisa epidemia da coronavirus in Italia. Per tale ragione gli ha chiesto come l’ha presa. E il ballerino di Ballando 2020, con la sua proverbiale schiettezza, ha rivelato:

“Si, quando è saltato tutto a Marzo ho dovuto chiudere la scuola di danza che ho con Tania in Sicilia, lasciando a casa sette insegnanti e una segretaria…”

E anche questo momento è stato molto complicato per Samuel Peron, il quale non ha certo fatto mistero di aver perso il sonno: “Ho iniziato a soffrire di stress, mi tremavano le palpebre, una mattina mi sono svegliato con un orzaiolo all’occhio…Ero preoccupato…” Per fortuna che al suo fianco ha avuto la fidanzata Tania, la quale è riuscita a fargli vedere il futuro con un certo ottimismo: “Devo dire che grazie a lei ho scoperto un lato di me che non conoscevo…”

Anticipazioni Ballando con le stelle: Samuel Peron pronto a sposare Tania

Sul finire di questa lunga intervista rilasciata al magazine Di Più, Samuel Peron, il quale settimane fa è stato ospite a Italia Si da Marco Liorni, ha poi annunciato la sua intenzione di voler sposare la sua fidanzata Tania:

“Non voglio più tergiversare: l’anno prossimo ci sposiamo…Ci sposeremo in Sicilia, sulla spiaggia…”

Ovviamente al matrimonio di Samuel Peron e Tania è invitata anche tutta la famiglia di Ballando con le stelle: “Ci saranno tutti…E non vedo l’ora di riabbracciarli il prossimo Autunno…”