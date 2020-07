Belen Rodriguez, pace fatta con Nina Moric a Capri: cosa è successo

Belen Rodriguez fa pace con Nina Moric: cos’è successo a Capri

Dopo un amore, ne viene subito un altro, e tra un passaggio e l’altro si fa anche in tempo di siglare una bella pace con una acerrima nemica. E’ il caso di Belen Rodriguez e Nina Moric, che hanno fatto pace (come annuncia Dagospia): le due si sono ritrovate nello stesso locale a Capri (lo storico locale Anima e Core) e hanno cantato una canzone di Umberto Tozzi (Ti amo) insieme. Grandi sorrisi, abbracci, baci, e chissà che l’ex di Luigi Favoloso non abbia consolato il cuore infranto di Belen Rodriguez, la quale, dopo essere tornata con Stefano De Martino, ha visto nuovamente il suo amore e i suoi progetti sentimentali andare in fumo per una motivazione ancora adesso avvolta nel fumo rosa del gossip.

Nina Moric, pace fatta con Belen Rodriguez: il dolce messaggio su Instagram

Ma perché la pace tra Nina Moric e Belen Rodriguez ha incendiato così tanto il mondo del gossip e dello spettacolo in generale? Per capirlo bisogna fare un passo indietro, fino al 2015. Ospite del programma radiofonico La Zanzara, Nina Moric si lasciò andare a frasi decisamente poco eleganti nei confronti di Belen, arrivando addirittura a definirla ‘viado’ (transessuale che si prostituisce), e come se non bastasse arrivò a dire che girava senza vestiti davanti a Carlos (figlio di Nina e Fabrizio Corona), tanto da fargli venire gli incubi. Naturalmente in seguito a queste parole fu condannata a risarcire Belen la l’accusa di diffamazione. Quando si incontrarono in tribunale, però, tra loro ci fu solo cordialità. Ora l’ascia di guerra pare essere stata sotterrata del tutto con il bellissimo gesto in quel di Capri.

Belen Rodriguez dimentica Stefano De Martino con un altro? Chi sarebbe il suo nuovo fidanzato

Dopo la storia d’amore con Stefano De Martino, Belen Rodriguez (secondo Dagospia) pare che abbia un nuovo fidanzato: Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano. Nel frattempo Stefano ci ha tenuto a smentire il flirt con la conduttrice Alessia Marcuzzi.