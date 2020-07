Belen Rodriguez si sfoga dopo l’addio a De Martino: “Non discutere”

Belen Rodriguez sicura delle scelte fatte? Lo sfogo: “Se la corrente ti sta portando dove vuoi..”

L’addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha dato il via a una serie di strani incroci in questa estate 2020. La showgirl è stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, mentre il conduttore di Made in sud è stato visto con Mariana Rodriguez e la cronaca rosa ha sussurrato di un flirt, prontamente smentito, con Alessia Marcuzzi. In queste ore però Belen ha postato un commento eloquente su Instagram per parlare, forse, indirettamente proprio delle scelte fatte:

“Se la corrente ti sta portando dove vuoi andare, non discutere”.

Questo lo sfogo di Belen Rodriguez, visibile integralmente nel post in fondo all’articolo, si tratta di un messaggio relativo alla sua vita sentimentale e alla fine della storia con Stefano De Martino? Al momento nessuna certezza, la conduttrice si sta godendo l’estate a Ibiza con la famiglia e gli amici più stretti, dedicandosi con amore al figlio Santiago.



Belen fa una confessione al figlio Santiago: “Io voglio ridere”

Belen Rodriguez ha sempre sottolineato che la sua priorità è il figlio Santiago. E proprio con il piccolo, che ha compiuto il 9 aprile sette anni, continua a mostrarsi sorridente e rilassata, sempre pronta a giocare e scherzare. Su Instagram Stories, proprio durante un simpatico gioco con Santiago, la modella ha ammesso:

“Ma io voglio ridere”.

Sui social la conduttrice di Tu si que vales, che sta registrando in queste settimane le nuove puntate del programma dividendosi tra relax e lavoro, ha ripreso anche i versi di una poesia molto eloquente.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lei lancia uno strano messaggio

“Non sto pensando a niente, e questa cosa centrale che è niente, mi è gradita come l’aria della notte, fresca in rapporto al calore estivo del dì”.

Questa la poesia condivisa su Instagram Stories da Belen Rodriguez. La conduttrice di Tu si que vales sta vivendo sicuramente un momento delicato della sua vita, mentre De Martino in dolce compagnia di recente è costretto a smentire un presunto flirt dopo l’altro. Intanto i fans di Belen sperano di vederla presto felice accanto a un nuovo e travolgente amore e che questa volta sia “per sempre”.