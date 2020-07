Bianca Guaccero, ex fidanzato chiama a Detto Fatto e svela un aneddoto

Scritto da Liliana Morreale , il 1 Luglio, 2020 , in Personaggi Tv

Bianca Guaccero, ex fidanzato chiama in diretta a Detto Fatto e racconta: “Era molto gelosa”

Puntata ricca di scoop e colpi di scena quella di oggi di Detto Fatto durante la SuperClassifica Jon. Questa volta però non riguardano le curiosità dei vip rivelate dall’informatissimo Jonathan Kashanian ma la padrona di casa Bianca Guaccero. La conduttrice pugliese infatti ha ricevuto in diretta la telefonata del suo ex fidanzato, l’ex calciatore Nicola Ventola. I due sono stati insieme quando erano ancora giovanissimi e sconosciuti ma dopo la fine della loro relazione sono rimasti ottimi amici. L’ex calciatore però, istigato simpaticamente da Jonathan, su Bianca Guaccero ha svelato: “Era molto gelosa!”

Detto Fatto, Nicola Ventola su Bianca Guaccero rivela: “Mi getto il vino addosso”

Nicola Ventola dunque è intervenuto telefonicamente a Detto Fatto per fare una sorpresa all’ex fidanzata Bianca Guaccero. Quest’ultima ha spiegato nel dettaglio:

“Io e Nicola siamo stati fidanzati per 5 anni quando eravamo più piccoli e mi ricordo che comprammo una tastiera e lui si appassionò al canto. Quindi sono felice che oggi si realizzi un suo grande sogno”.

Dell’ex calciatore infatti è appena uscito un brano in cui canta insieme a Bobo Vieri e Lele Adani. Ovviamente Jonathan non si è lasciato sfuggire l’occasione e quindi ha chiesto simpaticamente all’ex calciatore: “È un anno che vorrei parlare con un ex della Guaccero quindi Nicola vuota il sacco cosa ci puoi raccontare?”. Nicola Ventola quindi ha raccontato un aneddoto sulla conduttrice, che appunto era molto gelosa tanto che una volta ad una cena con gli amici gli versò del vino rosso sulla camicia. Il motivo di tale gesto lo ha spiegato Bianca Guaccero stessa: “Arrivò un messaggio di un’altra donna sul suo cellulare”

Detto Fatto, Bianca Guaccero e Nicola Ventola ammettono: “Siamo amici”

Al di là del simpatico aneddoto raccontato dell’ex calciatore, lui e Bianca Guaccero sono rimasti buoni amici nonostante la loro relazione fosse naufragata. Nicola Ventola infatti a Detto Fatto ha ammesso: “Bianca è speciale, siamo amici e ci vediamo spesso in Puglia”. Insomma anche oggi Jonathan è stato l’autore di un’altro scoop a Detto Fatto, ieri invece aveva spiazzato la conduttrice parlando di Loredana Lecciso.