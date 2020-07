Caterina Balivo nostalgica in vacanza: “Felice di averlo vissuto”

Caterina Balivo dopo Vieni da me nostalgica sui social: “Felice di averlo vissuto”

Caterina Balivo dopo le fatiche di Vieni da me da giorni si sta godendo le sue vacanze. In queste settimane ha condiviso fari post e foto sui social nei vari posti in cui ha soggiornato come l’isola di Favignana in cui è celebrato il matrimonio della sorella Sarah. Poco fa invece la conduttrice che adesso si trova a Gaeta, nel Lazio, ha condiviso una sua foto con un commento più profondo ed una riflessione sulla sua vita, Caterina Balivo infatti nostalgica si è detta grata per questi giorni di vacanza con la sua famiglia e le sue amiche di sempre e, nonostante il tempo passi, ha concluso:

“Felice di averlo vissuto sempre come avrei voluto.”

Vieni da me, Caterina Balivo in vacanza con la famiglia e le amiche ammette: “Grata per queste giornate”

Nel dettaglio Caterina Balivo pubblicando la foto visibile alla fine del paragrafo ha dichiarato di essere grata per i giorni che sta trascorrendo in relax e serenità con le persone che più le sono care. Nel dettaglio la conduttrice nostalgica ha infatti ammesso:

“Grata per queste giornate con le mie amiche di sempre, con mia sorella e i nostri bambini nel posto dove ci scatenavamo a diciott’anni a ballare fino a tardi puntando diritto alla cornetteria alle 6:00 del mattino.”

“Passa il tempo e sono felice di averlo vissuto sempre come avrei voluto.” Caterina Balivo dunque una volta conclusa la sua esperienza a Vieni da me si sta godendo le sue vacanze anche nei luoghi della sua adolescenza, ammettendo nostalgica di essere felice di non aver sprecato il suo tempo.

Caterina Balivo e le voci sulla crisi con il marito, lei smentisce: “È al lavoro”

Nei giorni scorsi moltissimi follower avevano chiesto all’ex conduttrice di Vieni da me se fosse in crisi con il marito Guido Maria Brera, visto che l’uomo non compariva in nessuna foto con la moglie. Caterina Balivo quindi ha smentito le voci di una crisi con il marito, affermando che semplicemente si trovava al lavoro.