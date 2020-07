Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli disavventura: “Vorrei spaccare tutto”

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo, disavventura prima di partire: “Non ho una gioia nella vita”

La storia d’amore tra Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli procede nel migliore dei modi. I due, dal giorno della scelta avvenuta alcuni mesi fa, sono rimasti sempre insieme tranne pochi giorni in cui Carlo Pietropoli torna in Veneto. Oggi i due partono per Ibiza, per passare le vacanze estive insieme. Ma prima di partire Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo hanno vissuto non poche disavventure. La prima a comunicarlo attraverso i suoi social è Cecilia Zagarrigo che, a poche ore dalla partenza, appare disperata:

“Ragazzi la mia vita è uno scherzo probabilmente. Stanotte parto e ho dimenticato il caricabatteria a casa e mi si è spaccata la valigia. Ho perso anche la metropolitana. Non ho una gioia nella vita. Mi viene da piangere. Questo si chiama voler spaccare tutto.”

Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli partono con Sara Shaimi e Sonny Di Meo: “Sta perdendo colpi”

Le disavventure per Cecilia Zagarrigo, prima di partire con Carlo Pietropoli, non sono terminate a quelle sopraelencate. L’ex corteggiatrice, dopo aver cercato una valigia nuova prima di partire, senza risultati, è tornata a casa ed ha trovato la lavatrice rotta:

“Arrivo a casa dopo essere tornata a mani vuote, senza la valigia. Prima di uscire avevo attaccato la lavatrice, improvvisamente adesso non funziona più. Questa si chiama avere una giornata di m*rda.”

Nonostante le ultime ore vissute tra una disavventura e l’altra, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo stanno andando ad Ibiza. Con loro ci saranno anche Sonny Di Meo e Sara Shaimi, altra coppia formata a Uomini e Donne nello stesso periodo. Stanotte Sonny Di Meo è rimasto a casa di Carlo e Cecilia e nessuno ha chiuso occhio. Infatti, stamattina, Pietropoli è apparso distrutto e Cecilia ha detto: “Sta perdendo colpi”.

Cecilia Zagarrigo prende in giro Carlo Pietropoli: “Sto cercando di recuperarlo”

In questi ultimi giorni Carlo Pietropoli è stato in Veneto dalla sua famiglia. Ieri sera, però, ha raggiunto Cecilia Zagarrigo a Milano per preparare tutto per il viaggio ad Ibiza. Cecilia ha dunque reso partecipi i fan dell’ennesima disavventura. Carlo si era infatti perso alla stazione, come ha raccontato Cecilia: “Carlo si è perso a Milano per la stazione e sto cercando in tutti i modi di recuperarlo. Ma Carlo non c’è”. Alla fine, dopo tanto tempo e innumerevoli giri in macchina Cecilia è riuscita a recuperarlo. Tutto pronto dunque per la vacanza di Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo, Sara Shaimi e Sonny Di Meo (quest’ultimo ha avuto un botta e risposta con un ex corteggiatore).