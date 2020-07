Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci omaggia collega: “Grande privilegio”

Anticipazioni Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci omaggia Franca Valeri: “Grande privilegio”

Oggi, 31 luglio, la grandissima attrice e autrice Franca Valeri compie 100, è nata infatti nel 1920. In questi giorni tantissimi artisti hanno voluto fare gli auguri all’attrice per il traguardo raggiunto e per la sua straordinaria carriera. E tra questi anche Elena Sofia Ricci ha utilizzato i suoi profili social per omaggiare Franca Valeri. L’attrice toscana, che attualmente è impegnata sul set di Che Dio ci aiuti 6 per girare le nuove puntate in cui interpreta Suor Angela, ha postato varie foto e storie con l’artista commentando:

“Auguri Franca! Attrice, autrice moderna… libera!! Unica!! Grande privilegio averti incontrato nella mia vita.”

Che Dio ci aiuti 6, Elena Sofia Ricci festeggia Franca Valeri per i suoi 100 anni: “Un genio”

In occasione quindi dei 100 anni della grande Franca Valeri, Elena Sofia Ricci ha voluto festeggiarla pubblicando alcune foto con una dedica. Le due attrici hanno recitato insieme nella fiction Caro Maestro andata in onda su Canale dal 1996 al 1997. La serie aveva come protagonista Marco Columbro, e vedeva nel cast grandi nomi come Sandra Mondaini. Nel pubblicare quindi una foto dell’epoca con alcuni attori del cast, Elena Sofia Ricci su Franca Valeri ha ammesso:

“Vicino a un genio che oggi compie 100 anni, c’era una ragazzina… una ragazzina molto fortunata! Auguri Franca!”

In effetti Franca Valeri non solo ha una lunghissima carriera alle spalle iniziata negli anni cinquanta, ma è stata anche una delle prime autrici e sceneggiatrici italiane. Dei suoi ruoli comici infatti, celebri sono La signorina Snob e La sora Cecioni, oltre che interprete è anche autrice.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, Elena Sofia Ricci mostra la nuova chiesa

La messa in onda di Che Dio ci aiuti 6 è prevista per la primavera del 2021, sono già uscite molte anticipazioni sulla trama, le new entry ed i personaggi che hanno lasciato la fiction. Un altro cambiamento è la location, le nuove puntate infatti vengono girate ad Assisi e nei giorni scorsi Elena Sofia Ricci, su cui recentemente Francesca Chillemi ha svelato com’è il loro rapporto, ha mostrato in alcuni storie su instagram la nuova chiesa.