Elisabetta Gregoraci torna in tv con Battiti Live: “Una rinascita”

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci torna in tv e spiega: “Una rinascita”

Questa sera, lunedì 27 luglio, alle ore 21.20 su Italia1 tornerà in onda Battiti Live, la manifestazione musicale ideata da Radio Norba e da ben quattro anni condotta da Elisabetta Gregoraci in coppia con Alan Palmieri. La conduttrice, in un’intervista concessa al settimanale Telepiù, ha spiegato di aver avuto paura, a causa dell’epidemia di coronavirus, di veder saltare anche questo impegno, a suo dire di fondamentale importanza soprattutto in un periodo così:

Questo progetto è importante non solo per la squadra che lavora al programma, ma per la gente. Lo sento come una rinascita dopo un periodo molto brutto per tutti.

Purtroppo questa edizione di Battiti Live non potrà contare sulla solita platea di ventimila persone, ma non mancheranno tantissime canzoni a riempire gli spazi rimasti vuoti. Sarà un’esperienza positiva per Elisabetta Gregoraci, che torna in televisione dopo un po’ di tempo?

Elisabetta Gregoraci, gli altri impegni professionali: “Ho girato due film”

L’ultima volta che l’abbiamo vista sul piccolo schermo, Elisabetta Gregoraci stava appunto conducendo la scorsa edizione di Battiti Live. La conduttrice però, nell’intervista rilasciata al settimanale Telepiù, ci ha tenuto a specificare di non essere rimasta con le mani in mano durante tutto questo periodo:

Ho girato due film, uno dei quali, un dramma (Aspromonte – La terra degli ultimi), ha vinto il nastro d’argento della legalità; l’altro, una commedia, è stato rallentato dal Covid ma da luglio è nei cinema.

Dunque, nonostante lo stop della pandemia, la showgirl ha saputo ricavarsi ottime opportunità.

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci pronta al via: “Con ancora più voglia”

Di recente si era parlato di una sua possibile partecipazione al GF Vip, ma Elisabetta Gregoraci adesso sta pensando soltanto a partire nel migliore dei modi, questa sera, con la sua quarta edizione di Battiti Live. Si tratterà di sei prime serate che andranno in onda dalla Puglia. Nell’intervista su Tv8, la conduttrice ha raccontato tutto il proprio entusiasmo: