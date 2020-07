Fatima Trotta e Stefano De Martino, lei: “Abbiamo avuto un colpo al cuore”

Made in Sud, Fatima Trotta confessa: “Abbiamo avuto un colpo al cuore”

Quest’anno, portare un sorriso nelle case degli italiani, da sempre l’obiettivo di Made in Sud, è stato più necessario e complicato del solito. Da un lato il pubblico da casa aveva chiaramente bisogno di sdrammatizzare la difficile situazione epidemiologica attraversata dal Paese, dall’altro i conduttori, Stefano De Martino e Fatima Trotta, e tutti i comici hanno dovuto fare i conti con un auditorium, quello Rai di Napoli, completamente deserto. Fatima Trotta, in un’intervista rilasciata al settimanale Telesette, si è espressa anche per il collega quando ha detto:

La prima serata abbiamo avuto un colpo al cuore. Made in Sud è un programma comico che si basa sull’interazione, sullo scambio continuo di energia con il pubblico.

Ciononostante, la conduttrice ci ha tenuto a precisare, è scattata in tutti la voglia di ricominciare. Questo ha reso possibile un’edizione alla pari delle altre.

Fatima Trotta: “Sono Made in Sud dalla testa ai piedi”

Buona parte dell’energia che serviva per proseguire con Made in Sud mentre in Italia e in buona parte del mondo c’era davvero poco da ridere, Fatima Trotta l’ha ricavata dalle sue origini. La comicità del programma è come se le fosse stata cucita addosso, perché attinge a piene mani dall’immaginario partenopeo, dal quale lei, napoletana doc, ha sempre attinto. Nell’intervista concessa al settimanale Telesette, infatti, Fatima Trotta ha spiegato:

Sono orgogliosamente Made in Sud, dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Non ho mai abbandonato la mia terra.

Made in Sud, Fatima Trotta su Stefano De Martino: “E’ perennemente a dieta”

Buone notizie per Fatima Trotta e Stefano De Martino: crescono gli ascolti di Made in Sud. La conduttrice, nell’intervista su Telesette, ribadisce l’affinità raggiunta alla conduzione scherzando sul collega: