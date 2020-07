Francesca Fialdini dopo l’addio di Da noi a ruota libera: “Vacanze apuane”

Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini in vacanza nella sua terra dopo la fine della prima edizione

Si è chiusa il 14 giugno la prima fortunata edizione di Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai1 tra Domenica In e L’Eredità, per circa un’ora. Una trasmissione che ha riscosso da subito un grande successo, arrivando più volte a superare l’agguerrita concorrenza rappresentata da Domenica Live di Barbara d’Urso, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. E oggi, a distanza di oltre un mese dall’ultima puntata di Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini si trova nella sua terra, la Toscana, per godersi il meritato riposo. Lo testimonia l’immagine di un piatto tipico del posto, che ha inserito nelle sue storie su instagram alcune ore fa.

Francesca Fialdini dopo le fatiche di Da noi… a ruota libera: “Vacanze apuane”

“Vacanze apuane” è la breve didascalia che la conduttrice di Da noi a ruota libera ha allegato alla foto in questione, lasciando quindi intendere di essere sulle Alpi Apuane. Originaria di Massa, Francesca Fialdini, lo ricordiamo, vive da anni nella capitale, per ragioni di lavoro. Nella stagione televisiva appena conclusasi, però, pur vivendo a Roma, ha dovuto fare la spola per mesi tra la sua abitazione e Torino, città dalla quale è andato in onda Da noi… a ruota libera fino alla fine di febbraio: la trasmissione è stata poi spostata negli studi Rai romani a causa dello scoppio della pandemia, che ha reso difficili, per non dire impossibili, gli spostamenti tra le varie regioni. Dunque Francesca Fialdini è andata in onda per alcune domeniche dallo studio de La vita in diretta e poi dal Teatro delle Vittorie.

Da noi… a ruota libera, seconda edizione: Francesca Fialdini torna in onda a settembre

Intanto, vacanze a parte, Francesca Fialdini (che di recente ha condotto nuove trasmissioni su Rai3) è al lavoro per la nuova edizione di Da noi a ruota libera, che dovrebbe partire il 13 settembre.