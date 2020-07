Marcello Masi, Serena Bortone a La vita in diretta estate: “Finisci male”

La vita in diretta estate Marcello Masi, Serena Bortone fa una battuta: “Finisci male”

Nuova settimana che si apre con La vita in diretta estate condotta dalla brava e affiatata coppia composta da Marcello Masi e Andrea Delogu. A differenza di altre coppie della tv scoppiate praticamente di fronte le telecamere, Masi-Delogu e Falchi-Convertini stanno tenendo compagnia ai telespettatori senza invidie e senza accavallamenti. Nella puntata di oggi Marcello Masi e Andrea Delogu hanno ospitato Serena Bortone che, a partire da settembre su Rai1 alle 14.00, condurrà Oggi è un altro giorno, un format nuovo che sostituirà in tutto e per tutto l’ei fu Vieni da me con Caterina Balivo. Dopo che Andrea ha fatto i complimenti alla sua collega, Masi ha mostrato un po’ di sana gelosia. Al ché la battuta di Serena Bortone: “Guarda che a girl power finisci male”.

Andrea Delogu si complimenta con Serena Bortone a La vita in diretta estate: “Sei proprio simpatica”

In un mondo come quello della televisione le invidie sono all’ordine del giorno anche se sussistono alcune eccezioni: Andrea Delogu è una professionista che ha fatto la gavetta, non ha mai sgomitato per condurre un programma, e quando Stefano Coletta (direttore di Rai1) le ha proposto La vita in diretta estate ha risposto chiedendogli se per caso non avesse sbagliato numero. Un’altra che ha aspettato il suo turno per approdare su Rai1 è Serena Bortone che da settembre condurrà Oggi è un altro giorno. Subito i complimenti sinceri di Andrea Delogu: “Sei di una simpatia… mi fai morire dal ridere, sei brava e preparata e proprio simpatica”.

Serena Bortone parla di Oggi è un altro giorno su Rai1: “Voglio raccontare le storie più intime”

“E’ un onore e un privilegio” ha dichiarato Serena Bortone a La vita in diretta estate a proposito del suo impegno quotidiano a partire da settembre con Oggi è un altro giorno, “un altro giorno per l’Italia che deve ripartire, stare attenta e sfogarsi nelle piccole storie di tutti i giorni. Globale e locale, le storie più intime, con la voglia di conoscere e di stupirmi”. La battuta a Marcello Masi, che la scorsa settimana ha fatto un annuncio, è stata molto apprezzata dai diretti interessati.