Maria De Filippi e Sabrina Ferilli approdano su Rai1: cosa condurranno

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi insieme per un evento su Rai1: con loro anche Fiorella Mannoia

Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il giorno in cui sono stati resi noti i palinsesti Rai 2020/2021. E in questa occasione Stefano Coletta ha sorpreso tutti con un annuncio che mai nessuno si sarebbe aspettato. Di cosa si tratta? Maria De Filippi approda su Rai Uno. Difatti la popolare conduttrice di Uomini e Donne presenterà Mercoledì 25 Novembre in prima serata un evento dedicato alla violenza contro le donne. Con lei ci saranno anche Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, la quale è ha sempre dimostrato grandissima sensibilità su questi argomenti. Il titolo dello show condotto da Maria De Filippi su Rai1 insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia non è ancora stato reso noto.

Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai1 con un evento contro la violenza sulle donne: parla Coletta

Sull’evento dedicato alla violenza contro le donne condotto da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai1, il direttore di rete Stefano Coletta, durante la presentazione dei palinsesti Rai 2020/2021, ha voluto rivelare ai tanti giornalisti:

“Il 25 novembre, che è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ho pensato che fosse necessario che la prima rete festeggiasse con tutto il mondo attraverso musica, parole e lo sguardo femminile in un incrocio di generi unico. Tre donne che sensibilizzeranno questa battaglia: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia…”

E per Maria De Filippi è la prima volta nella sua carriera che condurrà un programma su Rai1 che non sia il Festival di Sanremo. Sarà l’ennesimo successo per la conduttrice di Uomini e Donne, sulla quale ha espresso la sua opinione Kledi Kadiu?

Festival di Sanremo: prove generali per Maria De Filippi e Sabrina Ferilli?

In alcune recenti interviste Maria De Filippi ha rivelato che rifarebbe Sanremo solo se al suo fianco ci fosse la sua amica Sabrina Ferilli. E in tanti sui social hanno già dichiarato che questo evento sulla violenza contro le donne in onda su Rai1 il 25 Novembre potrebbe rappresentare per Sabrina Ferilli e Maria De Filippi una sorta di prova generale alla conduzione di un futuro Festival di Sanremo insieme. Avranno avuto la giusta intuizione?