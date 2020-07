Reazione a catena, disastro per i campioni. Marco Liorni: “Purtroppo…”

Reazione a catena, disastro per le Michelangioline. Marco Liorni: “Purtroppo era un raddoppio”

Si è già conclusa l’esperienza delle Michelangioline a Reazione a catena: le campionesse, nella puntata di oggi, lunedì 27 luglio 2020, non se la sono cavata per niente bene all’intesa vincente, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo. Fino a pochi secondi prima dello scadere del tempo, avevano accumulato infatti pochissimi punti. Hanno quindi giocato due raddoppi, uno dopo l’altro, sbagliando però il secondo. “Purtroppo questo era un raddoppio” ha dunque commentato Marco Liorni, sottolineando il peso maggiore avuto, per il punteggio finale, dall’errore in questione. Alla fine, in extremis, sono riuscite a chiudere l’intesa vincente con 5 punti, troppo pochi, però, per confermarsi campioni di Reazione a catena.

Marco Liorni saluta le Michelangioline, eliminate: i Sapori di Mare nuovi campioni di Reazione a catena

Con un punteggio più alto, ma non di molto (8 punti), i Sapori di Mare sono diventati quindi i nuovi campioni di Reazione a catena. Marco Liorni ha perciò salutato le Michelangioline, augurando loro un buon rientro a Firenze, lanciando il gioco dell’ultima catena con i Sapori di Mare (Giada, Patrick e Valentina, provenienti dalla Lombardia).

Pur essendo i nuovi campioni in carica a Reazione a catena, i Sapori di Mare non sono riusciti ad indovinare l’ultima parola al gioco conclusivo, ossia ‘conquista’ (primo e terzo elemento, rispettivamente, ‘amore’ e ‘presa’), rinunciando di conseguenza a quasi 39.000€. “Peccato, ma ci riproverete domani. In bocca al lupo” ha quindi detto loro Marco Liorni pochi secondi prima di dare la linea al TG1.

Marco Liorni ricorda l’uscita in edicola della rivista con i giochi di Reazione a catena

Nel corso della puntata di oggi di Reazione a catena Marco Liorni (che ieri sera ha fatto una battuta su Amadeus) ha ricordato inoltre che ogni giovedì esce in edicola la rivista con i giochi del quiz che rinfresca la mente.