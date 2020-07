Serena Enardu vittima di un incidente: “Ho inalato gli acidi”

Serena Enardu vittima di un incidente durante la notte: “Mi devo essere intossicata. Ero gonfissima”

Non trova pace Serena Enardu, l’ex gieffina ha trascorso una notte da incubo e ha voluto condividere il suo lungo racconto (o meglio, sfogo) con i seguaci di Instagram. Serena Enardu ha pubblicato dei video tramite Instagram Stories per spiegare ai fan di non aver chiuso occhio e di aver lottato per tutta la notte contro una blatta che ha invaso casa sua. La Enardu ha optato per una disinfestazione fai da te, ha usato acido muriatico e acqua bollente in quantità davvero sproporzionate e la cosa le ha causato danni:

“Mi devo essere anche intossicata perché stamattina mi sono svegliata che ero gonfissima. Ho inalato ovviamente tutti gli acidi e gli ammazza-insetti di questo mondo”

Serena Enardu, la confessione dopo la notte da incubo: “Ho una fobia molto importante”

Serena Enardu (che di recente ha fatto una confessione su Antonella Elia e Pietro Delle Piane) mentre era intenta a seguire la quinta puntata di Temptation Island si è imbattuta in una blatta che girava in casa sua, precisamente in cucina. Un incontro che mai avrebbe immaginato di fare, lei che ha come unica paura quella delle blatte. Reazione esagerata quella di Serena Enardu che per tutta la notte non ha chiuso occhio cercando dei rimedi per sconfiggere lo scarafaggio usando qualsiasi tipo di veleno in suo possesso. D’altronde lei stessa ha spiegato: “Ho una fobia molto importante nei confronti di questo simpatico animaletto quindi fino alle 3 l’ho cercata ma non l’ho trovata”

Serena Enardu chiede aiuto ai suoi seguaci: “Sto malissimo, aiutatemi”

Serena Enardu, che è stata criticata da Giovanni Conversano, dopo il lungo sfogo tramite Instagram e dopo aver anche spiegato di aver trovato la famosa blatta finalmente morta, si è rivolta ai suoi numerosi seguaci chiedendo loro un aiuto. Ciò che Serena Enardu vorrebbe sapere è se esiste un rimedio valido per sconfiggere le paure: “Devo vincere questa fobia, se avete qualche info o qualche cosa che si può fare, anche qualche corso, ditemelo” è stato l’appello di Serena che ha poi spiegato: