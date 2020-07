Trono Classico: Irene Capuano innamorata di un amico di Lorenzo Riccardi?

Irene Capuano di Uomini e Donne dimentica Luigi Mastroianni con un amico di Lorenzo Riccardi? Gli indizi

Qualche mese fa Irene Capuano e Luigi Mastroianni si sono lasciati dopo una bellissima storia d’amore. Da quel momento di gossip sulla ex coppia del Trono Classico di Uomini e Donne ne sono circolati a iosa. E giusto poco fa ecco arrivare un’interessante segnalazione del blog Isa e Chia sulla vita privata proprio dell’ex fidanzata di Luigi Mastroianni. Di cosa si tratta? Secondo il portale web, Irene Capuano potrebbe essersi innamorata di un amico di Lorenzo Riccardi. Chi sarebbe quest’ultimo? Lui si chiama Christian Galletta. In pratica la redazione del sito web ha notato che l’ex corteggiatrice ha pubblicato su instagram diverse foto e video dalle stesse spiagge e dagli stessi luoghi della Sardegna dove si trova anche lui. Ma non è finita qua perchè in una delle ultime storie sul social fotografico pubblicata dalla giovane qualcuno le ha accarezzato il naso. Sarà stato l’amico di Lorenzo Riccardi?

Uomini e Donne: Irene Capuano e Christian Galletta insieme? La segnalazione di Deianira Marzano

Come riportato dal blog Isa e Chia, anche la popolare influencer Deianira Marzano ha fatto una segnalazione su Irene Capuano di Uomini e Donne e Christian Galletta. Difatti la donna ha notato che questi ultimi starebbero passando le vacanze insieme in Sardegna. Come ha fatto a saperlo? Deianira ha pubblicato uno screen nelle sue storie su instagram in cui si nota chiaramente la sagoma di Christian Galletta riflessa negli occhiali da sole dell’ex fidanzata di Luigi Mastroianni. La ragazza, dopo essere diventata conduttrice, avrà trovato anche un nuovo amore?

Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne si è fidanzato? L’ultimo gossip

A proposito di segnalazioni, ecco che sempre Deianira Marzano ne ha fatta un’altra stavolta sull’ex tronista di Maria De Filippi. Difatti l’influencer ha pubblicato nelle sue storie su instagram una foto di Luigi Mastroianni in compagnia di una ragazza misteriosa. E a tal proposito la donna ha confessato ai suoi follower quanto segue:

“Anche l’ex fidanzato di Irene Capuano nasconde una donna misteriosa…Addirittura le dedica la canzone ‘I love you baby…”

Anche lui avrà trovato l’amore?