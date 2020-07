Un posto al sole torna su Rai3: anticipazioni nuove puntate 13-17 luglio

Scritto da Isabella Adduci , il 11 Luglio, 2020 , in Soap

Anticipazioni Un posto al sole dal 13 al 17 luglio: spoiler nuove puntate

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: da lunedì 13 luglio alle 20:45 su Rai3 andranno in onda le nuove puntate di Un posto al sole. L’ultima puntata inedita della soap partenopea è stata trasmessa il 3 aprile. Il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus ha costretto tutti i set di soap, fiction e film a chiudere. Le riprese di Un posto al sole sono iniziate poco più di un mese fa. Gli attori e la troupe devono osservare un rigido protocollo: quando non girano devono indossare la mascherina, misurare la temperatura, fare perdiodicamente tamponi e test sierologici, evitare baci e abbracci. Poichè Un posto al sole è sempre attinente alla realtà, sicuramente nelle prossime puntate si parlerà del virus che ha sconvolto il mondo. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 luglio annunciano molti colpi di scena.

Nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana tra Serena e Filippo la tensione salirà alle stelle. Serena prenderà una decisione drastica. Fabrizio cerca di trascorrere un pò di tempo con Marina ma è molto provato. Viola è preoccupata per Eugenio. Intanto il boss Tregara pensa a nuove azioni. Eugenio viene coinvolto in un attentato. Vuole sgominare il clan Tregara. Alberto Palladini cerca di evitare in ogni modo il boss Mariano. Serena è pronta a ricominciare con Leonardo. I due rientrano dalla Sicilia più affiatati che mai.

Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Guido e Mariella sceglieranno i loro testimoni di nozze. Marina, tornata da un viaggio d’affari con Roberto Ferri, deve affrontare la gelosia di Fabrizio. Alberto Palladini rivede Clara dopo tanto tempo. Valentina Pace, intanto, spera che Elena torni presto in Un posto al sole.