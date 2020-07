Uomini e Donne, Giovanna Abate con un altro? Lui conferma: “Bacio a stampo”

Gossip Uomini e Donne, Giovanna Abate ha baciato Kristian? Lui: “Per colpa di quello che avevamo bevuto”

Al momento tutto tace sulle sorti della relazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. I due ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne, dopo aver discusso tanto durante il corso del dating show condotto da Maria De Filippi, hanno deciso di darsi una possibilità a vicenda e continuare la frequentazione (già interrotta) fuori dal programma. Nessuno dei due ha rivelato cosa li abbia portati ad allontanarsi ma nel frattempo si sprecano retroscena sulla vita sentimentale di lei. A parlare ai microfoni di DonnaPop è stato Kristian, 22enne che pare abbia baciato la tronista in data 3 luglio:

“Per colpa di quello che avevamo bevuto oppure per il caldo, invece di darci un bacio sulla guancia, ce lo siamo dati sulle labbra… un bacio a stampo insomma”

Giovanna Abate, il bacio con un altro c’è stato. Parla lui: “L’ho incontrata il 3 luglio”

Non si placa dunque il gossip attorno all’ex tronista di Uomini e Donne Giovanna Abate che aveva intrapreso una relazione con Sammy Hassan a quanto pare, però, finita male. Il motivo pare sia stato il presunto bacio che Giovanna ha dato a Kristian, il ragazzo che ha contattato Deianira Marzano chiedendole un’intervista per raccontare la verità. Il 22enne sulla serata trascorsa con Giovanna Abate ha raccontato proprio tutti i dettagli: “L’ho incontrata in Toscana, venerdì 3 luglio, era insieme a delle amiche (…) Abbiamo scambiato due parole e abbiamo deciso di prendere qualcosa insieme in un bar”

News Trono Classico, Giovanna bacia un altro dopo la rottura con Sammy. Il messaggio di Kristian

Kristian, il ragazzo che avrebbe baciato Giovanna Abate il 3 luglio, ha spiegato anche l’ex tronista non le ha parlato della sua vita sentimentale ne della rottura con Sammy Hassan (sebbene da un commento curioso di un amico si evince che i due abbiano fatto pace): “Mi è sembrata tranquilla, una ragazza giovane”. I due, a detta del 22enne, da quella sera non si sono più sentiti anche se lui continua a seguirla su Instagram e infine ha voluto mandare un messaggio a Giovanna Abate: