Veronica Maya dopo la gaffe a L’Italia che fa, Costanzo: “Errore grave”

Maurizio Costanzo sulla gaffe di Veronica Maya a L’Italia che fa: “Errore grave”

L’Italia che fa è il nuovo programma del pomeriggio di Rai 2 che va in onda subito dopo Bianca Guaccero con il suo Detto Fatto. La trasmissione ha come obbiettivo quello di raccontare, da lunedì al venerdì, esempi positivi provenienti da ogni parte d’Italia. Nei giorni scorsi però la sua conduttrice Veronica Maya si è resa protagonista di una grave gaffe. Nel dettaglio, sulla cartina della trasmissione la città di Napoli era collocata nel Lazio, mentre ovviamente si trova in Campania di cui è il capoluogo. La conduttrice però non ha battuto ciglio su quell’errore. Adesso su questa gaffe è intervenuto anche Maurizio Costanzo che sulla sua rubrica su Nuovo Tv ha ammesso che si è trattato di un errore grave, aggiungendo: “Una svista di questo genere non è certo un bell’esempio per il pubblico che guarda da casa”

Veronica Maya dopo la gaffe a L’Italia che fa, Maurizio Costanzo: “A tutti succede di sbagliare”

Nel dettaglio dunque a seguito della grave gaffe di Veronica Maya a L’Italia che fa, una telespettatrice ha chiesto a Maurizio Costanzo: “È possibile al giorno d’oggi, su una canale della rete pubblica fare un errore così madornale? Anche Veronica Maya che a Napoli ci vive, non si è accorta di niente”. Ed in effetti alla conduttrice viene rimproverato come ha fatto a non accorgersi del grave errore sulla cartina, nonostante lei viva in quella città. Maurizio Costanzo però, rispondendo alla telespettatrice, dopo aver ammesso che si è trattato di una svista ingiustificabile, ha spezzato una lancia a favore della conduttrice e dei suoi autori:

“La televisione è fatta da persone, può capitare che vadano in onda cose di questo genere. A tutti succede di sbagliare nello svolgimento del proprio lavoro, qualunque esso sia.” “Dunque non vedo perché non possa succedere neanche ad un autore o a un conduttore”.

L’Italia che fa, Veronica Maya ironizza dopo gaffe su Napoli nel Lazio

Maurizio Costanzo quindi ha voluto in un certo senso difendere Veronica Maya ed i suoi autori per la gaffe a L’Italia che fa dichiarando che a tutti capita di sbagliare, nonostante, come già detto, si sia trattato di un errore grave. La stessa Veronica Maya inoltre in puntata successivamente ha ironizzato sulla gaffe