L’Italia che fa: Veronica Maya ironizza su una sua vecchia gaffe

Veronica Maya a L’Italia che fa ironizza dopo gaffe: “Scritto grande nel caso non capissi”

I primi di giugno Veronica Maya è ritornata in onda con un programma tutto suo dal titolo L’Italia che fa. Programma che ha come obbiettivo quello di raccontare storie da ogni parte d’Italia di altruismo e solidarietà. Nei giorni scorsi però la conduttrice si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. Durante un servizio che riguardava Napoli, tra l’altro sua città natale, nella cartina geografica della trasmissione è stata collocata nel Lazio, insomma più a nord della sua reale collocazione. La conduttrice sul momento non si è accorta della gaffe ed è andata avanti tranquillamente. Nella puntata di oggi invece, 23 giugno, Veronica Maya ha ironizzato con i suoi autori ammettendo: “Scritto grande nel caso non capissi”

L’Italia che fa, Veronica Maya dopo la gaffe: “Metti che non sappia guardare una cartina”

Durante la puntata di oggi de L’Italia che fa, era previsto un collegamento a Torino, ovviamente capoluogo del Piemonte, ebbene poco prima del collegamento un autore ha detto a Veronica Maya la città in cui si stava collegando e la conduttrice ne ha approfittato per ironizzare sulla sua vecchia gaffe:

“Andiamo a Torino? Lui mi suggerisce perché dice metti che la conduttrice è cecata e non vede. Metti che non senta il riferimento musicale. Metti che non sappia guardare una cartina. Ecco mi dice stiamo andando a Torino, in Piemonte. Tra l’altro me lo hanno anche scritto in grande nel caso non capissi. Scherzi a parte colleghiamoci”

Beppe Convertini a L’Italia che fa ammette: “C’è tempo… racconterà i nostri nonni”

Veronica Maya, in puntata inoltre ha intervistato Beppe Convertini, quest’ultimo dal 29 giugno condurrà insieme a Anna Falchi (che ha fatto una confessione) C’è tempo…, tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Sul nuovo programma il conduttore ha svelato: “Racconterà i nostri nonni e le nostre nonne. L’Italia più bella e autentica che io definisco patrimonio dell’umanità”. Recentemente, inoltre, nella trasmissione del pomeriggio di Rai 2 è stata ospite Giulia Arena, attrice de Il paradiso delle signore, che ha fornito delle anticipazioni.