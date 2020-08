Alberto Matano, relax prima de La vita in diretta 2020/21: “Bellissimo…”

La vita in diretta nuova edizione, ultimi giorni di vacanze per Alberto Matano: “Bellissimo spiare…”

Tornerà a Roma fra pochi giorni Alberto Matano, dato che manca ormai poco all’inizio de La vita in diretta 2020-2021, che condurrà da lunedì 7 settembre. Intanto, però, come testimoniano le tante foto che pubblica spesso su instagram, Alberto Matano si continua a godere il meritato riposo dopo la lunga stagione televisiva durante la quale ha condiviso la conduzione de La vita in diretta con Lorella Cuccarini. Dall’ultima foto pubblicata sul noto social, apprendiamo che in questi giorni si trova in Sicilia. Ha scelto quindi di concedersi alcuni giorni di vacanza nella regione vicina alla sua terra d’origine, la Calabria, dove ha trascorso invece la prima parte dell’estate.

Alberto Matano in vacanza prima de La vita in diretta 2020/2021: “Bellissimo spiare Modica”

“Spiare Modica dalle finestre di Palazzo Castro Polara Grimaldi è bellissimo” è lo stato che Alberto Matano ha allegato come didascalia all’ultima foto pubblicata su instagram, visibile in basso. Lo scatto del conduttore de La vita in diretta ha ricevuto ovviamente tantissimi commenti e ‘mi piace’, tra i quali spicca il like della collega Lorena Bianchetti, padrona di casa di A Sua Immagine.

La vita in diretta, nuova edizione dal 7 settembre: Alberto Matano pronto per la conduzione in solitaria

Ultimo periodo di vacanze, quindi, per Alberto Matano che, come suddetto, da lunedì 7 settembre sarà alla conduzione de La vita in diretta per il secondo anno consecutivo. Stavolta, però, si tratterà di una conduzione in solitaria, com’è noto da tempo, vista l’esclusione di Lorella Cuccarini, della quale ha parlato alcuni giorni fa in un’intervista.