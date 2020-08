Avanti un altro, la moglie di Paolo Bonolis svela la data d’inizio

Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli svela la data d’inizio della prossima edizione di Avanti un altro

Nelle scorse settimane è stato annunciato il palinsesto televisivo Mediaset della stagione 2020/2021 e nello specifico sul preserale, è stato affermato che Gerry Scotti ritornerà in onda su Canale 5 con il suo Caduta Libera a partire dal 7 settembre. Per quanto riguarda invece il programma di Paolo Bonolis Avanti un altro, che ha tenuto compagnia ai telespettatori durante i mesi di lockdown in replica per vedere le puntate inedite occorrerà aspettare il 2021. La moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, infatti poche ore fa ha annunciato sui social l’inizio dei casting rivelando che Avanti un altro torna nel 2021

Avanti un altro, Paolo Bonolis tranquillizza sulle sue condizioni di salute: “Sto bene”

Nei giorni scorsi si è scoperto che in alcune zone della Sardegna vi sono focolai di persone positive al coronavirus, molti volti noti in vacanza nella splendida isola sono stati contagiati. Tra i vip presenti sull’isola vi era anche Paolo Bonolis che pochi giorni è stato immortalato in una foto insieme a Flavio Briatore e Sinisa Mihajlovic quest’ultimi risultati positivi al coronavirus. Il presentatore, invece, ha voluto tranquillizzare tutti rivelando di stare bene. Al Messaggero ha infatti spiegato:

“Veramente io sono in perfetta salute. Mi sento in forma, non ho nulla, sto bene: certamente non ho il Covid. Per il lavoro che faccio io sono continuamente controllato.”.

Il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin ha poi voluto aggiungere che fortunatamente anche il figlio Davide, presente con lui, è negativo al virus.

Paolo Bonolis con Avanti un altro in onda dopo Caduta Libera di Gerry Scotti?

Le ipotesi di qualche settimana fa adesso sembrano trovare conferma ufficiale nelle dichiarazioni di Sonia Bruganelli. Dopo Caduta Libera di Gerry Scotti su Canale 5 tornerà Paolo Bonolis con le nuove puntate del suo Avanti un altro, a gennaio 2021