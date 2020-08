Beautiful nuove puntate, l’attrice di Shauna svela: “Creerà scompiglio”

Anticipazioni Beautiful, l’attrice di Shauna (Denise Richards) svela: “Creerà scompiglio”

Uno dei personaggi entrati di recente nella soap Beautiful è Shauna Fulton che sin dal suo esordio ha portato sensualità e molti guai nella trama della storica soap opera di Canale 5. Ad interpretarla troviamo Denise Richards, attrice dalla lunga carriera alle spalle, per fare un esempio ha recitato anche in 007 Il mondo non basta, che ha rilasciato un’intervista a TvMia. Rispondendo alle domande l’attrice ha fornito qualche anticipazione sulle nuove puntate di Beautiful:

“Shauna è una donna dal passato misterioso, che non passa inosservata. Creerà scompiglio tra i protagonisti della soap, soprattutto nella vita di Brooke Logan”.

Shauna e Brooke infatti si contendono Ridge e nei nuovi episodi tale rivalità continuerà

Beautiful anticipazioni, Denise Richards (Shauna Fulton): “Giocherà sporco per conquistare Ridge”

Durante l’intervista Denise Richards ha continuato a fornire qualche anticipazione sul rapporto tra il suo personaggio di Shauna Fulton e quello di Katherine Kelly Lang, Brooke Logan. Nel dettaglio l’attrice ha svelato:

“Shauna si innamorerà del marito di Brooke, Ridge Forrester. E farà di tutto per portarglielo via. Non vi dico se ce la farà per non rovinare la sorpresa, ma posso dire che non esiterà a giocare sporco”.

Nelle nuove puntate di Beautiful, in base alle anticipazioni americane, si vedrà la donna riuscire a sposare a Las Vegas Forrester con l’inganno. Queste nozze manderanno in crisi, ovviamente, la relazione tra lo stilista e la Logan. Ma ci riuscirà Shauna a conquistare definitivamente Ridge?

Beautiful, Denise Richards ammette: “Come Shauna sono una madre single”

Infine Denise Richards ha ammesso cosa ha in comune con Shauna Fulton:

“Il fatto di essere stati madri single. Infatti il matrimonio con il padre delle mie prime due figlie non è durato molto”.

I nuovi episodi di Beautiful vanno in onda da lunedì al venerdì a partire dalle 13.45, qui le anticipazioni della prossima settimana.