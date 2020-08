Bianca Guaccero fa una confessione e ammette: “Se smettessimo…”

Scritto da Simona Tranquilli , il 4 Agosto, 2020 , in Personaggi Tv

Bianca Guaccero si sfoga sui social: “Se smettessimo di inseguirle le cose…”

Bianca Guaccero si sta godendo le sue meritate vacanze dopo Detto Fatto. Reduce da una stagione complicata della pandemia da coronavirus, ma che non ha fatto perdere al programma la sua vivace allegria, Bianca Guaccero si trova al momento nella sua amata Puglia. la conduttrice di Rai2 è tornata alle origini, lasciando Milano per vivere delle settimane all’insegna del relax tra il sole e il mare della sua terra natale. Poche ore fa su Instagram la conduttrice di Detto Fatto ha condiviso un video, visibile in fondo all’articolo, confessando:

“E poi se smettessimo di inseguirle le cose e ci godessimo quei piccoli istanti di bellezza che il mondo attorno a noi ci offre allora capiremmo che tutto ciò di cui avevamo bisogno era proprio lì, accanto a noi, e aspettava solo di essere visto”.

Bianca Guaccero si rilassa in vacanza dopo Detto Fatto: “Pace”

Bianca Guaccero, che ha ricevuto la dedica di Jonathan di recente, ha invitato i suoi followers a godere delle bellezze della natura che sono sotto i loro occhi, ma spesso non vedono. Su Instagram ha anche commentato le sue vacanze al mare in Puglia così: “Pace”. Segno che Bianca Guaccero sta ricaricando le pile in attesa del ritorno al timone di Detto Fatto.

Detto Fatto anticipazioni: quando torna in onda il programma di Bianca Guaccero

Mentre Bianca Guaccero continua a godersi l’estate e le vacanze in Puglia, le anticipazioni di Detto Fatto svelano che il programma tornerà in onda su Rai2 a partire dal 26 ottobre e con un nuovo orario. Bianca Guaccero infatti inizierà la sua diretta alle 15.00, posticipando la messa in onda per lasciare spazio prima al nuovo programma con Milo Infante che avrà lo scopo di trainare i telespettatori proprio verso la trasmissione si tutorial della conduttrice di Bitonto.