Bianca Guaccero, tenera dedica di Jonathan Kashanian: “Mette serenità…”

Detto Fatto, tenera dedica di Jonathan a Bianca Guaccero: “Mi mette serenità guardare questa foto”

Bianca Guacccero e Jonathan Kashanian da due stagioni sono insieme a Detto Fatto, la prima ne è la conduttrice ed il secondo ha una sua rubrica la SuperClassifica Jon, molto seguita. L’affiatamento e la sintonia tra i due è evidente, anche nella trasmissione pomeridiana di Rai 2 la loro complicità si nota. Adesso, dopo le fatiche di Detto Fatto, entrambi si godono le loro vacanze Bianca Guaccero nello specifico è scesa nella sua Puglia e Jonathan le ha voluto fare una tenera dedica su instagram dove ha postato una foto di entrambi, visibile in apertura, con questa dedica: “Mi mette serenità guardare questa foto. Manchi”

Bianca Guaccero dopo Detto Fatto risponde alla dedica di Jonathan: “Mi manchi anche tu”

Il post pubblicato da Jonathan è stato sommerso di like e commenti ed ovviamente anche Bianca Guaccero ha voluto rispondere alla tenera dedica dell’amico e collega. La conduttrice di Detto Fatto ha infatti commentato: “Mi manchi anche tu! Ma ti aspetto presto in Puglia!” Insomma la loro sintonia è evidente, in una recente intervista infatti lo stilista aveva rivelato che entrambi sono nati lo stesso giorno dello stesso mese e stesso anno e quindi è anche per questo che tra di loro c’è una particolare alchimia. Per adesso i due non possono vedersi, mentre infatti Bianca Guaccero è ritornata a casa, nella sua Puglia, Jonathan è stato prima in Campania, poi in Toscana ed adesso è a Monaco, ma non è escludo che possa scendere proprio in Puglia.

Bianca Guaccero ritorna con Detto Fatto: prossima edizione a fine ottobre

Adesso Bianca Guaccero è in vacanza e spesso pubblica sui suoi social foto che tolgono il fiato. Nella prossima stagione televisiva però è già stato annunciato il ritorno di Detto Fatto che inizierà a fine ottobre ed ovviamente ci saranno i vari tutor tra cui l’insostituibile Jonathan.