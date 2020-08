Cristiano Malgioglio, Pupo svela un retroscena piccante: “Non lo sapevo”

Cristiano Malgioglio, Pupo svela un retroscena piccante: “Giuro che non lo sapevo”

Quest’oggi Pupo, cantante dal grande successo popolare, anche all’estero, festeggia i quarant’anni di uno dei suoi brani più apprezzati: Su di noi. Per l’occasione, l’artista è stato ospite in collegamento de La vita in diretta Estate, direttamente dall’anfiteatro romano di Arezzo, da dove questa sera terrà un piccolo concerto in omaggio della ricorrenza. Pupo, però, ha voluto raccontare ad Andrea Delogu anche un aneddoto legato a un altro suo brano, gelato al cioccolato, che si è poi rivelato un retroscena piccante. Autore della musica, il cantante si affidò a Cristiano Malgioglio per il testo e per anni ha cantato questa canzone in giro per il mondo, senza sapere dove il paroliere avesse trovato l’ispirazione:

Dopo anni mi disse da dove aveva tratto ispirazione per il testo. Da allora non sono più lo stesso. “Gelato al cioccolato, dolce un po’ salato”: aveva avuto ispirazione dopo un viaggio in Marocco. Giuro che non lo sapevo.

La vita in diretta Estate, Pupo sul significato di Gelato al cioccolato: “L’ho cantato anche nelle chiese”

L’ironia di Pupo, tipicamente toscana, non ci permette di capire dove cominci lo scherzo e dove, invece, sia territorio della verità. Il cantante comunque, ospite della puntata di oggi de La vita in diretta Estate, ha svelato il retroscena piccante legato a uno dei suoi brani più famosi, il cui testo è stato scritto da Cristiano Malgioglio. Pupo ha confessato ad Andrea Delogu di essersi sconcertato:

Perché quel brano l’ho cantato dappertutto, perfino nelle chiese.

Pupo confessa a La vita in diretta Estate: “Ho cantato con Stefano Coletta”

Di recente, Pupo aveva fatto un’altra rivelazione su Al Bano e Romina Power. Adesso il cantante, ospite in collegamento de La vita in diretta Estate, oltre al retroscena piccante su Cristiano Malgioglio, ha confessato anche di aver cantato con Stefano Coletta, attuale direttore di Raiuno: