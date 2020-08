Eleonora Daniele: Storie Italiane 2020/21 e le vacanze con la figlia. FOTO

Eleonora Daniele in vacanza con la figlia Carlotta prima del ritorno in onda di Storie Italiane

Si continua a godere le vacanze nella sua prima estate da mamma Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, che tra un mese tornerà in onda come sempre con cadenza quotidiana, dal lunedì al venerdì, anche quest’anno dalle 10.00 alle 12.00, quindi per due ore. A documentare le vacanze di Eleonora Daniele con il marito Giulio Tassoni e la figlia Carlotta è stato il settimanale DiPiùTV, che sull’ultimo numero, uscito in edicola sabato, ha pubblicato una serie di foto scattate in provincia di Grosseto, esattamente all’Argentario. Hanno scelto quindi la Toscana Eleonora Daniele e il marito Giulio per queste vacanze che precedono il Ferragosto.

Storie Italiane, Eleonora Daniele in vacanza con il marito e la figlia: pubblicate le foto

Le foto di Eleonora Daniele, il marito Giulio Tassoni e la figlia Carlotta sono disponibili, come suddetto, sull’ultimo numero del settimanale citato nel primo paragrafo. In alcune di esse si vede la conduttrice di Storie Italiane su un prato con la carrozzina di Carlotta dotata di zanzariera, per proteggerla dagli insetti. In altre foto Eleonora Daniele (che in una recente intervista ha escluso, almeno per ora, la possibilità di avere altri figli), invece, è ritratta mentre abbraccia e bacia la piccola.

Storie Italiane: Eleonora Daniele al lavoro per la nuova edizione, in partenza entro metà settembre

Partirà lunedì 7 o lunedì 14 settembre la nuova edizione di Storie Italiane, con Eleonora Daniele alla conduzione per la prima volta da mamma. L’ultima puntata del programma, lo ricordiamo, è andata in onda il 25 maggio, proprio poche ore prima della nascita di Carlotta. Per le settimane successive la trasmissione è stata poi sostituita dalla versione quotidiana del mattino di Italia Si con Marco Liorni e i suoi quattro saggi, in attesa della partenza del programma estivo condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, C’è tempo per… in onda fino alla ripartenza di Storie Italiane.