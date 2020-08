Francesco Monte, duro sfogo: “Trattato come carne da macello”

Francesco Monte si sfoga duramente: “In tv trattato come carne da macello”

E’ probabilmente questo il momento in cui Francesco Monte può dirsi più soddisfatto a livello professionale e, forse per la prima volta, artistico, dato che è finalmente riuscito a dare una maggiore espressione del suo mondo interiore grazie al singolo Siamo già domani, uscito da poche settimane. In amore, poi, le cose vanno altrettanto bene, dato che il rapporto con la sua compagna Isabella De Candia naviga a gonfie vele. Nonostante questo, però, Francesco Monte ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lo ha fatto attraverso un duro sfogo in un’intervista concessa al periodico Mio:

In televisione mi è capitato in più di un’occasione di essere trattato come carne da macello, hanno venduto la notizia che vendeva di più.

In questo modo Francesco Monte si è espresso sulle dinamiche del mondo che gli ha regalato la popolarità.

Francesco Monte sull’esperienza a Tale e Quale Show: “E’ uscito il Francesco interiore”

Il percorso che lo ha portato ad incidere il suo primo singolo, Siamo già domani, ha fatto una tappa importante nel talent di casa Rai Tale e Quale Show. Moltissimi, infatti, durante la partecipazione al programma di Francesco Monte sono rimasti stupiti delle capacità che ha saputo mettere in gioco. Forse persino lui stesso. Lo si può dedurre da quanto ha dichiarato nell’intervista rilasciata al periodico Mio:

Dovendo interpretare artisti poliedrici, ho anche imparato ad avere più fiducia in me stesso, perché quando canti condividi emozioni: è uscito il Francesco interiore.

Francesco Monte, il sogno esaudito di lavorare con Jennifer Lopez: “E’ stato pazzesco”

Non molto tempo fa, Francesco Monte aveva avuto un altro sfogo, dichiarandosi infastidito dai giudizi nei suoi confronti. Anche nell’intervista rilasciata a Mio, Monte si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, ma soffermandosi anche sulle esperienze maggiormente positive, come quella lavorativa al fianco di Jennifer Lopez per una campagna di GUESS: