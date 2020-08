Giulia De Lellis e Carlo Beretta insieme? Parla Deianira: “Nulla di vero”

Giulia De Lellis dimentica Andrea Damante con Carlo Beretta? Deianira: “Nulla di vero”

Sembra proprio che tra Giulia De Lellis e Andrea Damante non funzioni. La giovane coppia, da qualche mese tornata insieme, pare stia attraversando nuovamente un periodo di profonda crisi. Prima le parole di Giulia De Lellis che annunciava un periodo difficile, poi le dichiarazioni di Damante sul bisogno di staccare e infine i rumors sulla presunta nuova fiamma di lei. Sulla questione si è voluta esprimere, tramite Instagram Stories, l’influencer campana Deianira Marzano secondo la quale sarebbe tutta una farsa: “Per dare risalto ai personaggi si inventano tutti questi gossip che poi escono tutti questi articoli sui giornali ma poi non ci sta nulla di vero“

Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi. Lei sta frequentando un altro? Deianira: “Io lo escludo”

Giulia De Lellis sta dimenticando Andrea Damante con Carlo Beretta? E’ questa la notizia che sta circolando da qualche ora. Considerata la crisi di coppia che entrambi hanno ormai ammesso parlando di bisogno di staccare, qualcuno ha ipotizzato una sua possibile frequentazione con l’ex di Dayane Mello. A rendere nota la notizia è stato il portale Giornalettismo: “Giulia De Lellis sempre più lontana da Andrea Damante e sempre più vicina al rampollo Carlo Beretta. I due in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze in una villa in Toscana con la famiglia di lui“. Deianira Marzano è intervenuta per dire la sua: “Secondo me tutte queste cose che stanno uscendo sono solo per fare del gossip. Io escludo che loro stiano insieme”

Giulia De Lellis, weekend in Toscana con Carlo Beretta dopo la crisi con Damante?

A proposito della nuova frequentazione di Giulia De Lellis dopo la crisi con Andrea Damante, l’indiscrezione lanciata dal portale fa pensare che ci sarebbero state già delle presentazioni tra l’influencer e i genitori del giovane imprenditore che sta frequentando, Carlo Beretta. Al momento, però, nulla è certo. Si continua ad ipotizzare. La cosa certa è che tra Giulia e Andrea (sui quali si è espresso Fabrizio Corona) è difficile possa tornare il sereno o comunque tutto come una volta.