Gossip Uomini e Donne: Giulia D’Urso e Giulio Raselli in crisi?

Trono Classico News, Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono in crisi? Lei esce sola

La coppia formata da Giulia D’Urso e Giulio Raselli è una di quella che fa invidia davvero a tutti. Dalla loro partecipazione a Uomini e Donne (programma nel quale si sono conosciuti e scelti) non si sono mai più separati. I due sono in vacanza giù in Puglia, dove abitano i genitori di Giulia D’Urso e tra serate con gli amici, giornate al mare e squisiti pranzi preparati dalla mamma, si stanno godendo ogni singolo attimo. Qualcosa però dev’essere andato storto tra loro, proprio ieri sera la ragazza è apparsa in delle Instagram Stories da sola, senza il suo amato Giulio Raselli (che di solito è sempre con lei) mentre faceva serata con alcuni amici.

Gossip Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso ai ferri corti? Parla Deianira Marzano

Sembra esserci aria di crisi tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli (sul quale ha svelato un curioso retroscena) che non appaiono più insieme sui social. A far notare il dettaglio è stata Deianira Marzano, l’influencer che da voce al gossip. Deianira si è chiesta: “Come mai è il compleanno di Giulia D’Urso e tu stai a casa a fare il Raselli dormiente?” con i suoi toni sempre sarcastici. La sua domanda ha ricevuto una risposta dalla diretta interessata, Giulia, che, però, si è espressa solo sul fatto che non fosse davvero il suo compleanno: “No, non era il mio compleanno, solo uno scherzo tra amici”

Trono Classico Uomini e Donne, è finita tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli? Silenzio mediatico

Se inizialmente le voci si erano messe a tacere, Deianira Marzano è tornata, tramite Instagram Stories, nuovamente sulla crisi di coppia tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli (che di recente ha fatto una dedica speciale alla fidanzata). “Ragazzi, Giulia mi ha risposto ma non ha detto nulla su Giulio” ha fatto sapere l’influencer campana che ha poi continuato: “Per me loro hanno litigato e non stanno insieme“. Quella di Deianira è chiaramente solo un’ipotesi. Ad ora né Giulia D’Urso né Giulio Raselli hanno smentito la notizia oppure sono intervenuti sulla questione per dire la loro né hanno pubblicato contenuti in cui si vedono insieme.