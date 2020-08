Il cantante mascherato 2021, Milly Carlucci: anticipazioni sui concorrenti

Il cantante mascherato, seconda edizione: anticipazioni su giuria e concorrenti di Milly Carlucci

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo della nuova edizione de Il cantante mascherato, ma sia in rete che sulle riviste circolano da tempo alcune indiscrezioni su coloro che potrebbero ricoprire il ruolo di giurati, ma anche sui concorrenti misteriosi! Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, nella rubrica “La TV vista da internet”, il giornalista e autore televisivo Giancarlo De Andreis ha evidenziato infatti che un sito avrebbe affermato che Arisa (il Barboncino nella scorsa edizione), potrebbe diventare una giurata, mentre Al Bano, che nella prima stagione ha cantato nei panni del Leone, potrebbe tornare inaspettatamente in gara con una nuova maschera. Sarà così?

Milly Carlucci al lavoro per Il cantante mascherato 2. De Andreis: “Programma candidato all’Emmy”

Sempre parlando della seconda edizione de Il cantante mascherato, che Milly Carlucci condurrà a partire da gennaio su Rai1, Giancarlo De Andreis nel trafiletto dal titolo “Il talento di Milly” ha rivelato inoltre:

The Masked Singer, in Italia intitolato Il cantante mascherato, è tra i candidati al prestigioso premio Emmy, l’Oscar mondiale della televisione.

Anticipazioni Il cantante mascherato 2021, Giancarlo De Andreis: “Milly Carlucci ha visto giusto”

Infine, commentando il successo della prima edizione de Il cantante mascherato, De Andreis su Milly Carlucci ha sottolineato che un sito internet di recente ha parlato di come lei abbia visto giusto scegliendo di portare in onda in Italia questo show nato in Corea del Sud e diventato, in poco tempo, un successo in tutto il mondo.