Maurizio Costanzo su conduttrice Rai: “Giornalista con i fiocchi”

Maurizio Costanzo torna a parlare di Federica Sciarelli e confessa: “Giornalista con i fiocchi”

In una recente intervista Maria De Filippi ha confessato qual è la trasmissione preferita da lei e dal marito Maurizio Costanzo. Non si tratta di un programma Mediaset ma della concorrenza Rai: Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli. Lo storico programma dedicato ai casi di cronaca e ai misteri delle persone scomparse rappresenta un vero e proprio rito settimanale per Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Nella sua rubrica che cura su Chi, la nota rivista diretta dal conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, il giornalista coi baffi e più amato del piccolo schermo ha confessato che il programma “è bellissimo, non conosce il logorio del tempo” e poi ha fatto un bellissimo complimento a Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha Visto? da ben diciassette edizioni (con quella che inizierà il prossimo settembre): “Giornalista coi fiocchi”.

Maurizio Costanzo sugli ascolti di Chi l’ha Visto: “14% di share in piena estate”

Ha avuto un ottimo riscontro lo speciale di Chi l’ha Visto? tornato eccezionalmente in onda per fare luce sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele. Federica Sciarelli ha battuto la concorrenza e il risultato è stato davvero sorprendente anche per il terzo canale della Tv di Stato con il 14% di share e 2 milioni e mezzo di telespettatori. Un dato davvero eccezionale che Maurizio Costanzo ha voluto sottolineare su Chi: in piena estate il pubblico ha voluto seguire e commentare lo speciale sul giallo di Caronia, un approfondimento realizzato e confezionato molto bene da Federica Sciarelli e dalla sua squadra.

Maurizio Costanzo svela su Chi l’ha Visto?: “Sento i miei figli per commentare la puntata”

Il programma Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli non è un programma che piace soltanto a Maurizio Costanzo (che ha festeggiato le nozze d’argento con la De Filippi) ma anche ai suoi due figli. Proprio su Chi ha svelato di avere un figlio di 45 e un altro di 47 anni con i quali scambia opinioni sulla trasmissione:

“La mattina ci sentiamo sempre per commentare la puntata della sera prima”.

Evidentemente Chi l’ha Visto non piace soltanto a loro ma anche ad altrettanti milioni di telespettatori che garantiscono ascolti molto alti a Federica Sciarelli.