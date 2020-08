Non dirlo al mio capo, Iago Garcia rivela: “Non potrei mai esserlo”

Anticipazioni Non dirlo al mio capo, Iago Garcia rivela: “Non potrei mai essere come Diego”

Un’altra replica della seconda stagione di Non dirlo al mio capo andrà in onda questa sera a partire dalle 21.25. La fiction di Rai 1 vede tra i protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada nei panni rispettivamente dell’avvocato Vinci e della sua assistente Lisa Marcelli. Tra i vari personaggi c’è anche Diego Venturini interpretato da Iago Garcia. Quest’ultimo, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, sul suo ruolo ha rivelato:

“Sono molto diverso da Diego. Non potrei mai essere un amante in una relazione amorosa. Né tanto meno come fa lui, rubare la fidanzata a un amico”

Non dirlo al mio capo 2, Iago Garcia (Diego Venturini): “Non credo nel matrimonio”

Nonostante sia molto diverso dal suo personaggio in Non dirlo al mio capo 2. Iago Garcia ha una cosa in comune con Diego Venturini, entrambi non credono nel matrimonio. Nel fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale infatti Diego ha una relazione con due donne ma non è intenzionato a sposarne nessuna. Allo stesso modo l’attore non crede nelle nozze, ha infatti ammesso: “Il matrimonio è la maggior causa di divorzio”. Questo nonostante sia fidanzato da più di sei anni con l’attrice Eleonora Puglia.

Non dirlo al mio capo, Iago Garcia fa una rivelazione sulla sua vita privata

Iago Garcia se da una parte ha ammesso di non credere nel matrimonio, dall’altra per la sua compagna Eleonora Puglia spende sempre parole dolcissime e piene d’affetto. Recentemente inoltre ha anche raccontato come si sono conosciuti:

“Al casting per un film, poi quel film non è mai stato girato, ma Eleonora ed io non ci siamo più lasciati”

I due stanno insieme dal 2014 e l’attore ha anche aggiunto che lei è la sua più grande felicità e che con l’emergenza coronavirus la loro intesa è cresciuta. Recentemente anche l’attrice Chiara Francini ha fatto un’ammissione. su Non dirlo al mio capo 2