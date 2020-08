Non dirlo al mio capo, Chiara Francini ammette: “Perla mi somiglia”

Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2, Chiara Francini ammette: “Perla mi somiglia”

Questa sera andrà in onda un’altra replica di Non dirlo al mio capo 2, serie con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada nei panni dell’avvocato Vinci e della praticante avvocato nel suo studio Lisa Marcelli. Il personaggio più particolare, però, è senz’altro quello di Perla, interpretato da Chiara Francini, frizzante, allegro e dalla battuta sempre pronta. Ebbene l’attrice toscana, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, su Perla ha ammesso:

“Mi somiglia davvero molto: indossa gli abiti e le scarpe che mette io, nella vita normale. Sono proprio come quelli del mio guardarobe”

La somiglianza tra Perla e Chiara Francini dunque non è solo caratteriale ma anche nel modo di vestire.

Non dirlo al mio capo 2, Chiara Francini: “Riguardo tutte le puntate”

Attualmente ogni domenica su Rai 1 stanno andando in onda le repliche della seconda stagione di Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, Chiara Francini ha dichiarato di rivedere volentieri le repliche della serie:

“Le seguo con piacere perché vedermi una volta sola non mi basta. Così riguardo tutte le puntate della fiction, dopo aver cenato con una pizza”.

Insomma per Chiara Francini rivedere la sua Perla in tv è un po’ come rivedere se stessa e dunque non si perde una replica.

Chiara Francini, dopo Non dirlo al mio capo è impegnata a teatro

Chiara Francini dopo aver interpretato Perla nella fiction Non dirlo al mio capo attualmente ha altri progetti. Innanzitutto è stata impegnata in una tournée teatrale dello spettacolo da titolo L’amore segreto di Ofelia. L’attrice però è anche una scrittrice ed attualmente sta scrivendo il suo quarto romanzo. L’appuntamento con il settimo e l’ottavo episodi in replica di Non dirlo al mio capo 2 e per stasera a partire dalle 21.25, con Vanessa Incontrada, che è tornata su Canale 5 e Lino Guanciale.