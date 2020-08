Pago e Serena: ci sarà il ritorno di fiamma? Spunta un nuovo gossip

Scritto da Simona Tranquilli , il 5 Agosto, 2020 , in Gossip

Serena Enardu e Pago torneranno insieme? Nuovi retroscena sulla coppia

Quella tra Serena Enardu e Pago sembra essere una storia infinita. Rimbalzati da Temptation Island Vip al Grande Fratello Vip, i due si sono lasciati la scorsa primavera ma in questi giorni c’è stata una reunion. Ci sarà un ritorno di fiamma tra Pago e Serena?

“Nessun ritorno di fiamma tra il cantante Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu. Dopo mesi di silenzio i due hanno consumato un pasto veloce in Sardegna, a Cagliari, ma solo per due chiacchiere tra buoni amici. Il tentativo di riconciliazione, almeno per ora è fallito e i due restano lontani”.

Queste le parole riportate sul numero in uscita oggi del settimanale Chi, ma gli ultimi commenti social di Serena Enardu potrebbero far presagire che un riavvicinamento con Pago potrebbe non essere poi così improbabile.



Serena Enardu lancia un messaggio a Pago sui social? “Bisogna saper aspettare”

In queste ore Serena Enardu ha postato un commento eloquente sui Instagram che potrebbe essere rivolto a Pago, o almeno questo è quello che molti followers dell’ex tronista hanno sospettato.

“Nella vita bisogna anche saper aspettare”.

Queste le parole di Serena Enardu, come visibile riportato nel post in basso. Il messaggio dell’ex tronista di Uomini e Donne sarà rivolto proprio al suo ex Pago?

Pago pronto per un nuovo progetto dopo la fine della storia con Serena Enardu

Intanto per Pago, di recente imbarazzato da Convertini, si apriranno presto le porte di Tale e quale show. Stando alle ultime anticipazioni sembrerebbe che il cantante sia stato scelto da Carlo Conti per essere uno dei protagonisti della nuova edizione del talent. Serena Enardu invece continua, da buona influencer, ad essere attivissima sui social, promuovendo prodotti e facendo compagnia ai followers in modo simpatico, mostrando la sua quotidianità da mamma con il figlio Tommaso.