Pechino Express, Costantino conduttore su Sky? Giornalista: “Si attende…”

Scritto da Alessio Cimino , il 16 Agosto, 2020 , in Programmi Tv

Anticipazioni Pechino Express su Sky: Costantino Della Gherardesca riconfermato? Parla Martinelli

Tommaso Martinelli ha una sua rubrica sul settimanale Vero in cui dice la sua sul mondo della Tv e sui personaggi che la animano. E in questa occasione ha voluto esprimere la sua opinione su Costantino Della Gherardesca, il cui futuro televisivo è abbastanza incerto dal momento in cui Pechino Express (Pekin Express) è passato su Sky:

“Si attende se sarà ancora lui il conduttore della prossima edizione di Pechino Express, che diventerà Pekin Express e traslocherà da Rai2 a una rete satellitare…”

E a tal proposito di voci di corridoio ne stanno girando molto online. Difatti tanti rumor hanno già riportato che Costantino Della Gherardesca pare verrà sostituito da Alessandro Cattelan o Lodovica Comello. Sarà vero?

Costantino Della Gherardesca non convince con The Royals – Vizi e virtù a corte, Martinelli: “Non ha ottenuto buoni ascolti”

Tommaso Martinelli, dopo aver rivelato sul settimanale Vero che la riconferma di Costantino Della Gherardesca a Pechino Express sembra non essere poi così scontata, ha anche voluto parlare del suo programma su Sky intitolato The Royals – Vizi e virtù a corte. E a tal proposito il famoso giornalista del magazine di gossip ha dichiarato:

“Costantino Della Gherardesca con The Royals – Vizi e virtù a corte, su Sky, non sta ottenendo gli ascolti sperati…”

E la stessa cosa si può dire anche del suo programma Resta a casa e vinci su Rai2, che è stato chiuso anzitempo dal direttore di rete. Insomma per Costantino questo periodo pare davvero non essere particolarmente fortunato.

Costantino Della Gherardesca dopo Pechino Express opinionista fisso dalla d’Urso?

Cosa riserverà il destino a Costantino Della Gherardesca? Quali programmi presenterà? Al momento pare che Costantino, dopo il passaggio di Pechino Express su Sky che tanto ha fatto indispettire i telespettatori, sarà uno degli opinionisti di Live da Barbara d’Urso. Ci saranno presto altre news sul futuro televisivo del conduttore?