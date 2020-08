Tiberio Timperi Monica Setta: nuova sfida con 1mattina in famiglia 2020/21

Unomattina in famiglia, nuova edizione: Monica Setta e Tiberio Timperi pronti per la stagione 2020-2021

Anche per Tiberio Timperi e Monica Setta le vacanze estive volgono ormai al termine: 1mattina in famiglia tornerà infatti in onda fra poco meno di un mese, esattamente sabato 12 e domenica 13 settembre, salvo slittamenti (ultimamente diversi siti e riviste ipotizzano il rinvio di una settimana dell’inizio di tutti i programmi del daytime di Rai1). Dopo una stagione di grandi ascolti, dunque, la fortunata coppia del mattino di Rai1 si prepara ad augurare il buongiorno agli italiani tutti i sabati e le domeniche con la storica trasmissione ideata da Michele Guardì e diretta da Marco Aprea che, come nelle passate stagioni, andrà in onda dal mattino presto fino alle 10.00 circa.

Monica Setta: vacanze in Puglia prima del ritorno alla conduzione di Unomattina in famiglia

Intanto, forti del successo ottenuto con l’edizione conclusasi il 28 giugno scorso, sia Tiberio Timperi che Monica Setta si stanno godendo da settimane il meritato riposo. Monica Setta è infatti tornata in Puglia, sua terra natale, come abbiamo appreso dalle tante foto delle sue vacanze che ha postato ultimamente su instagram, dove è sempre molto seguita. Sempre sui social la conduttrice di 1mattina in famiglia la settimana scorsa ha ringraziato i suoi fans per i messaggi d’auguri che le hanno inviato nel giorno del suo compleanno.

Tiberio Timperi: record di edizioni di 1mattina in famiglia, che conduce da quasi venticinque anni

E anche Tiberio Timperi in queste settimane d’estate si sta godendo le vacanze, in attesa di ricondurre Unomattina in famiglia, programma del quale è il padrone di casa dal lontano 1996, con la sola eccezione della stagione di due anni fa, durante la quale è stato sostituito alla conduzione da Luca Rosini perchè impegnato alla guida de La vita in diretta in coppia con Francesca Fialdini.