Aida Yespica a Pomeriggio 5 ammette: “Ho tenuto la mascherina nella borsa”

Pomeriggio Cinque, Aida Yespica sulla sua positività al covid – 19: “Ho tenuto la mascherina in borsa”

E’ da poco terminata la prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5. E nella seconda parte Barbara d’Urso ha fatto una lunga chiacchierata con due vip risultate positive al coronavirus una volta rientrate dalle vacanze in Sardegna. Chi sono? Antonella Mosetti e Aida Yespica. Proprio quest’ultima ha rivelato alla d’Urso di essere in quarantena da ormai 21 giorni. Ad un certo punto è intervenuto anche Giovanni Ciacci, lì ospite in studio a Pomeriggio Cinque, per chiedere alla donna se senta i sapori e gli odori. E Aida Yespica ha immediatamente risposto:

“Si sento ancora gli odori e i sapori…Io non ho nessun tipo di sintomo…”

Barbara d’Urso ha quindi chiesto alla showgirl se sia stata a fare serata in uno dei vari locali della Costa Smeralda, come il Billionaire. E Aida Yespica a Pomeriggio 5 ha dichiarato di esserci andata, facendo un po’ mea culpa visto che ha ammesso di non aver rispettato le regole del distanziamento sociale e di non aver indossato la mascherina: “Sono stata…Avevo la mia mascherina dentro la borsa e ho sbagliato a non metterla…”

Aida Yespica a Pomeriggio 5 sul fidanzato svela: “Non sente più i sapori nè gli odori”

Aida Yespica ha poi raccontato che anche il suo fidanzato Geppy ha contratto il coronavirus a sua volta. E in collegamento oggi a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, la quale ha rivelato di aver deciso di iniziare questa nuova edizione senza pubblico, ha aggiunto: “Il mio fidanzato purtroppo non sente più i sapori nè gli odori…” Comunque sia la popolare showgirl, nonchè ex concorrente della seconda fortunata edizione del Grande Fratello Vip, ha anche raccontato a Barbara d’Urso di aver fatto oggi il secondo tampone: “Domani o fra due giorni dovrei sapere il risultato…”

Pomeriggio Cinque: Antonella Mosetti racconta come ha scoperto la sua positività al covid – 19

Poco dopo è intervenuta anche Antonella Mosetti, sempre in collegamento da casa sua in quanto è risultata essere positiva al coronavirus. In questa circostanza ha raccontato che una volta tornata dalle vacanze in Sardegna ha fatto dapprima il test sierologico e successivamente il tampone, a cui è risultata positiva. Antonella Mosetti ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso ha quindi colto subito la palla al balzo per consigliare al pubblico a casa di stare molto attenti e di non sottovalutare la situazione.