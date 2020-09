Alba Parietti, interviene Franco Oppini: “Non posso avercela con lei”

Franco Oppini, nessuna polemica con Alba Parietti: “Non covo risentimenti e rancori”

Nella casa del Grande Fratello Vip Francesco Oppini sta facendo un ottimo percorso: è risultato subito simpatico ai concorrenti, anche se non è riuscito a rapportarsi perfettamente con Massimiliano Morra. Ha avuto anche modo di raccontarsi svelando i tormenti del suo intimo (l’incidente di sua madre, la morte della sua ex fidanzata). Sua madre Alba Parietti ha acceso una polemica con l’ex Franco Oppini il quale è intervenuto da Barbara d’Urso per replicare. Sul settimanale DiPiù Tv sono riportate le seguenti dichiarazioni di Franco Oppini:

“Nessuna polemica con lei. Non ci sono né vecchi rancori né risentimenti, anche perché non posso avercela con Alba”.

Francesco Oppini, parla il padre Franco: “Per una vita non ha mai voluto far parte del mondo dello spettacolo”

Uno dei concorrenti più interessanti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Francesco Oppini, con la sua memoria prodigiosa per quanto riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo, e la passione per il calcio. L’ironia non guasta, anche se una piccola gag con Elisabetta Gregoraci è finita nel mirino delle critiche nella puntata di ieri sera. Tolto questo il padre Franco Oppini, come ha riportato il settimanale DiPiù Tv, “non ha mai voluto far parte del mondo dello spettacolo. Lui fa il commerciante di auto, solo da poco ha iniziato a fare il commentatore delle partite della Juventus per il canale 7 Gold”. A Domenica Live Franco Oppini ha replicato ad Alba Parietti e al suo post su Instagram, ribadendo come non abbia alcuna voglia di intristire suo figlio con questi interventi.

Alba Parietti: “Ho chiesto a Barbara d’Urso di non farmi parlare di GF Vip”

D’altro canto anche Alba Parietti, raggiunta dalle penne di DiPiù Tv, ha commentato così la vicenda Oppini-figlio-GF: “Ho chiesto a Barbara d’Urso di non farmi parlare del Grande Fratello Vip così da lasciare a mio figlio Francesco lo spazio che merita”.