Alberto Matano chiama Mara Venier a La Vita in Diretta: le anticipazioni

Mara Venier alla prima puntata de La Vita in Diretta con Alberto Matano: le anticipazioni

Riparte lunedì 7 settembre La Vita in Diretta con Alberto Matano su Rai1. Quest’anno il giornalista, che ha conquistato il pubblico per la sua grande professionalità dimostrata lo scorso anno, riscuotendo particolare successo e clamore, sarà al timone dello storico contenitore come unico conduttore dopo aver condiviso nella scorsa stagione televisiva la trasmissione con Lorella Cuccarini. Attualità, cronaca e costume saranno il fondamento della nuova edizione de La Vita in Diretta con uno sguardo più attento ai fatti e alla società. Informare e intrattenere i telespettatori sarà l’obiettivo di Alberto Matano e come ospite della prima puntata ha deciso di chiamare Mara Venier a La Vita in Diretta. Sarà un ritorno in tv anticipato per la regina degli ascolti del dì festivo di Rai1, ma dal 13 settembre la rivedremo nuovamente alla conduzione della nuova stagione di Domenica In.

La Vita in Diretta: Alberto Matano chiama Mara Venier ospite alla prima puntata del 7 settembre

Nella prima parte de La Vita in Diretta Alberto Matano si occuperà di cronaca e attualità mentre nella seconda ci saranno vari ospiti per dare il via a un talk. Lo spazio finale del contenitore quest’anno prenderà il nome de Vita in Diretta Pop, come anticipato da TvBlog, in cui siederanno gli ospiti attorno a un tavolo e con Alberto Matano si chiacchiererà un po’ di tutto. Tra questi ci sarà Mara Venier a La Vita in Diretta che tornerà domenica 13 settembre con la prima puntata della nuova stagione 2020/2021 di Domenica In (qui le anticipazioni della puntata). La Signora della domenica, che almeno per i primi mesi non avrà il pubblico in studio, potrebbe svelare qualche novità riguardo Domenica In anche se carta vincente non si cambia e, quindi, ci saranno soltanto delle piccole aggiunte alla struttura, già ben consolidata, del contenitore del giorno festivo del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo.

Mara Venier sbarca a La Vita in Diretta e ricorda l’appuntamento con Domenica In

La rivedremo domani lunedì 7 settembre Mara Venier alla prima puntata de La Vita in Diretta. Intanto sui social la conduttrice ha condiviso il promo di Domenica In in partenza domenica 13 settembre alle ore 14, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Telegiornale di Rai1. “A domenica prossima 😜😜😜 #domenicain”, ha scritto Mara Venier sui social ricordando l’appuntamento.