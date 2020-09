Alberto Matano, dedica a Caterina Balivo: “Questo scatto è per te” (FOTO)

Caterina Balivo, Alberto Matano le fa una dedica su Instagram: “Questo scatto è per te”

Quest’oggi La vita in diretta non è andata in onda. Alberto Matano, infatti, ha ceduto bel volentieri la sua fascia oraria nel pomeriggio di Rai1 per una giusta causa: ‘Tutti a scuola’, il programma che ogni anno segna, anche in televisione, l’inizio della nuova stagione scolastica, condotto da Flavio Insinna e Andrea Delogu. Il conduttore, dunque, ha potuto concedersi quella che immaginiamo possa essere una delle sue ultime giornate di mare e ha condiviso, attraverso il proprio profilo Instagram, ben due scatti. Siccome il primo lo ritraeva a cavalcioni su una tavola da surf, Caterina Balivo aveva commentato: “Eh no, non vale, devi stare su”. Col secondo scatto, allora, Alberto Matano ha voluto mostrare alla collega di saper restare in equilibrio sulla tavola, facendole anche una dedica:

Questo scatto è per te e per tutti gli scettici.

Alberto Matano, ultime vacanze. L’apprezzamento di Serena Bortone: “Bellezze al tramonto”

Ma Caterina Balivo non è stata l’unica conduttrice Rai a commentare gli scatti che Alberto Matano ha deciso di condividere dal mare della Toscana. Anche Serena Bortone, infatti, che ha preso, con Oggi è un altro giorno, proprio il posto prima occupato nei palinsesti dalla collega campana, si è fatta i sentire sotto il post del conduttore de La vita in diretta, facendogli pervenire il suo apprezzamento:

Bellezze al tramonto… E noi a Teulada.

La trasmissione della Bortone, come si può evincere, non ha subito rinvii e l’ha costretta, con un po’ di invidia per il collega, negli studi Rai di Via Teulada.

La vita in diretta, Alberto Matano: domani di nuovo in onda alle 17.05 su Rai1

Alberto Matano, libero per un giorno dall’impegno de La vita in diretta, aveva già espresso un desiderio su Instagram. Il conduttore, però, domani tornerà già al lavoro, come sempre dalle 17.05 su Rai1.