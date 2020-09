Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 conquista 1,5 milioni spettatori: gli ascolti

Pomeriggio 5 ascolti: Barbara D’Urso conquista 1,5 milioni di spettatori al debutto

Il caffeuccio di Barbara D’Urso è davvero dolce: Pomeriggio 5 ha registrato buoni ascolti. Inizio di stagione televisiva in gran forma per la Signora di Cologno che si è scontrata con il diretto competitor, La Vita in Diretta di Alberto Matano. Nella prima parte sono stati 1.410.000 telespettatori, pari al 15,22% di share a seguire Pomeriggio 5, mentre nella seconda parte il contenitore pomeridiano di Canale 5 ha ottenuto 1.433.000 telespettatori e il 14,21% di share. Barbara D’Urso ha ripreso esattamente come era nella sua ultima puntata a giugno scorso. La prima parte dedicata all’attualità con ampi spazi al Covid, Silvio Berlusconi ricoverato, la riapertura della scuola e l’esclusiva al soccorritore che ha trovato i resti del piccolo Gioele. Nella seconda parte di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso, invece, ha dato vita a un lungo dibattito sui personaggi famosi affetti da coronavirus dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna.

Barbara D’Urso torna in grande stile: Pomeriggio 5 supera il 15% di share

Buona la partenza della tredicesima edizione di Pomeriggio Cinque. Il contenitore pomeridiano è tornato su Canale 5 lunedì 7 settembre a fare compagnia ai telespettatori, ha fatto registrare un incremento in termini di ascolti rispetto al debutto dello scorso anno (1.379.000 spettatori e il 16.15% di share nella prima parte, 1.402.000 spettatori e il 14.96% di share nella seconda) anche se è stata battuta da La Vita in Diretta. Ancora una volta a guidare la trasmissione di grande successo è stata Barbara D’Urso, la quale ha fatto una sorpresa al pubblico. La conduttrice si è ritrovata senza pubblico in studio invece di avere persone distanziate e con mascherine. Il vuoto è diventato un elemento da cornice nei programmi di Barbara D’Urso con cui dovrà convivere ancora per qualche tempo. L’obiettivo di Barbara D’Urso è arrivare alla pancia del pubblico con i temi di cui lo spettatore è a conoscenza o ne ha sentito parlare. Il rischio di creare discussioni e polemiche durante il talk c’è ed è sempre evidente nei suoi programmi. Pomeriggio 5 è tornato con la sua identità, esattamente come lo conosciamo da anni.

Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso introduce una novità: le anticipazioni

Per rispettare le regole che riguardano il coronavirus Barbara D’Urso si è fatta costruire un’asta lunga un metro e mezzo per calcolare la distanza con i suoi ospiti. Questa rappresenta una vera e propria novità che la conduttrice ha deciso di introdurre a Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. Non è escluso che prossimamente in una delle tre trasmissioni Barbara D’Urso possa far vedere questo oggetto scenico, con cui si aiuta durante le dirette, ai telespettatori da casa.