Grande Fratello Vip, Matilde Brandi confessa: “Avrò qualche problema”

Matilde Brandi concorrente del Grande Fratello Vip svela: “Avrò qualche problema”

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è ai nastri di partenza. Con due edizioni trasmesse eccezionalmente nel 2020, il reality show di Alfonso Signorini è un punto di forza su cui Mediaset crede di più al momento. Nel cast del Grande Fratello Vip 2020 ci sarà anche Matilde Brandi concorrente, come lei stessa ha ufficializzato in una intervista rilasciata al noto settimanale DiPiù. La ballerina e showgirl aveva scelto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia, ma adesso è pronta per tornare e rimettersi in gioco partendo proprio dal Grande Fratello Vip. L’unica cosa che le preoccupa un po’ in questa esperienza che dovrà affrontare è il fatto di condividere il bagno con tante altre persone all’interno della Casa:

“Purtroppo non sono molto regolare nell’andare in bagno e quindi temo che in quel senso avrò qualche problema”.

GF Vip 2020, Matilde Brandi sui concorrenti maschili: “Non ho notato nessuno per cui perdere la testa”

Dopo una lunga relazione avuta con l’attore Paolo Calissano, Matilde Brandi è legata al commercialista Marco Costantini dal quale ha avuto le gemelle Sofia ed Aurora nate nel 2006. La concorrente del GF Vip 2020 di Alfonso Signorini ha detto la sua sui concorrenti maschili nell’intervista rilasciata a DiPiù. A differenza di Elisabetta Gregoraci che ha dichiarato che potrebbe innamorarsi durante il reality, Matilde Brandi ha sostenuto che questo non potrebbe accadere perchè “ho visto i nomi dei concorrenti maschili e non ho notato nessuno per cui potrei perdere la testa”. Matilde Brandi al GF Vip 2020 potrebbe parlare della sua relazione che va avanti tra alti e bassi però ha promesso che innamorarsi di nuovo non è proprio tra le sue priorità: “Non scherziamo. Ho de figlie. Tocca a loro innamorarsi, non a me”.

Matilde Brandi al Grande Fratello Vip 5: “A volte mi comporto come un maschiaccio”

Quella che vedremo al Grande Fratello Vip 5 sarà una Matilde Brandi completamente diversa. La showgirl ha sostenuto che si sente una ragazzina nonostante l’età e “a volte mi comporto come un maschiaccio”. Inoltre ha fatto sapere che avrà la sua fascia di pubblico che la seguirà con affetto al GF Vip di Alfonso Signorini: “Vi sorprenderò. Scoprirete dei lati del mio carattere che non avete mai conosciuto”. Stringerà un bel rapporto con Tommaso Zorzi? Di recente l’influencer ha lanciato una frecciatina a Patrizia De Blanck.