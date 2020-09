Monica Setta pronta per 1Mattina in famiglia: al via il nuovo daytime di Rai1

Uno mattina in famiglia, Monica Setta e Tiberio Timperi pronti: Stefania Orlando fuori dal cast

Partirà lunedì 7 la nuova stagione televisiva di Rai1, caratterizzata da una serie di novità ma anche da tante riconferme, come la riconduzione di 1mattina in famiglia affidata alla coppia formata da Tiberio Timperi e Monica Setta, nella passata edizione leader d’ascolti ogni fine settimana. Si accenderanno sabato 12 le telecamere di Uno mattina in famiglia 2020/2021, con il cast quasi del tutto riconfermato (unica eccezione Stefania Orlando, prossima all’entrata nella casa del Grande Fratello Vip). Sarà un daytime tutto nuovo, di taglio rigorosamente giornalistico, quello di Rai1 che sta per iniziare, come voluto dal direttore Stefano Coletta. Forti dell’eccezionale share ottenuto nella scorsa stagione (1mattina in famiglia è stato il programma più visto della rete ammiraglia) Monica Setta e Tiberio Timperi, entrambi giornalisti classe 64, con una lunga esperienza in televisione e nella carta stampata, guideranno di nuovo il format ogni sabato e domenica fino alla primavera del 2021.

Monica Setta sulla nuova edizione di 1mattina in famiglia: “Facciamo servizio pubblico”

“Abbiamo in mente un concetto preciso di servizio pubblico, come ben spiegato dal direttore Coletta” ha dichiarato Monica Setta (reduce da un’estate trascorsa in Puglia) in vista della nuova edizione di Uno mattina in famiglia, aggiungendo inoltre: “Faremo informazione puntuale e rigorosa sui temi della stretta attualità partendo dal Covid, ma anche una sana leggerezza nell’intrattenimento intelligente”.

Il nostro obiettivo è riunire nel divano ideale delle case degli italiani nonni, genitori e nipoti. Parlare al vasto pubblico è possibile ma serve una forte empatia e una scelta di temi effettivamente degni di interesse generale

ha dichiarato inoltre.

Tiberio Timperi e Monica Setta: anticipazioni sulla nuova edizione di Uno mattina in famiglia

A 1mattina in famiglia, storica creatura del bravissimo Michele Guardì, Monica Setta e Tiberio Timperi possono contare su un team eccellente di autori, nel quale spiccano il capoprogetto Giovanni Taglialavoro e il regista Marco Aprea. Tante le novità in arrivo, ma anche le conferme: restano nella squadra di Uno mattina in famiglia, infatti, Gianni Ippoliti, Giovanni Terzi, il professor Sabatini e il colonnello Laurenzi. Tutti pronti per un’altra stagione al top con due giornalisti (appunto, Tiberio Timperi e Monica Setta) che l’anno scorso hanno funzionato alla grande nel piccolo schermo. La scommessa di Coletta è già vinta, almeno sulla carta. Squadra vincente e rigorosa degna del più autentico servizio pubblico, grazie anche all’arrivo, sulla prima rete, di altri giornalisti, come Marco Frittella e Monica Giandotti alla guida della versione feriale di Unomattina, Serena Bortone in onda nel primo pomeriggio (con Oggi è un altro giorno) e Alberto Matano, riconfermato a La vita in diretta ma in solitaria.