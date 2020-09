Renato Zero il Folle, pronta la grande serata su Canale5: come sarà

Renato Zero compie 70 anni: Zero il Folle in onda su Canale 5 martedì 29 settembre

Grande festa per un grande traguardo: Renato Zero, un’amatissima star della musica italiana, compie ben 70 anni e per l’occasione Canale 5 trasmette in onda, martedì 29 settembre, una tappa del tour Zero il Folle, precisamente quella di Milano. E’ il famoso racconto cantato di tutta una vita trascorsa sul palcoscenico, così come riporta la rivista Tele Più, arricchita con i preziosi interventi degli amici tra cui Sabrina Ferilli, Monica Guerritore, Serena Autieri, Anna Foglietta, Vittorio Grigòlo e tanti altri con i quali Renato Zero chiacchiererà e racconterà la sua carriera. Una tournée di grandissimo successo che ha visto il re delle paillettes toccare tutte le più importanti città italiane prima dell’arrivo della pandemia da Covid-19.

Zero il Folle, il concerto in onda su Canale 5 per festeggiare il compleanno di Renato Zero

Quello con Zero il Folle su Canale 5 martedì 29 settembre è di sicuro un appuntamento da non perdere per i fan di Renato Zero il quale, il giorno 30 settembre 2020, si prepara a spegnere ben 70 candeline. Renato Zero, il grande artista romano che è pronto a tornare sulle scene per festeggiare il suo compleanno con grande stile (così come ha raccontato ospite a Verissimo), all’epoca degli esordi, precisamente a 14 anni, quando cantava il repertorio dell’epoca: Beatles e Rolling Stones, non era ancora ‘Zero’ ma era di sicuro una delle figure più trasgressive dell’epoca, degli Anni 60, con i suoi abiti vistosi e ricchi di paillettes che alla soglia dei 70 ha deciso ormai di abbandonare.

Zero il Folle Tour in onda su Canale 5: alcune delle canzoni più famose di Renato Zero

La scaletta delle canzoni di Zero il Folle, il concerto che farà riflettere, quindi, conterrà tanti pezzi del cuore ma non tutti i grandi classici. La rivista Tele Più ha voluto narrare, attraverso quattro brani che sentiremo al concerto Zero il Folle su Canale 5 martedì 29 settembre, un po’ di storia del cantante toccando i momenti più salienti: Il cielo è la canzone che chiude tutti i concerti, un po’ come un inno; Triangolo, invece, è una delle canzoni più conosciute, quella che fu uno choc per l’Italia intera; Il Carrozzone fa riferimento al periodo di esplosione di Renato Zero e infine Mai più soli, una sorta di denuncia contro le esagerazioni della nostra vita nel mondo dei social.