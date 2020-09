Selvaggia Lucarelli attacca i tronisti, Giulio Raselli: “Non ha senso”

Selvaggia Lucarelli paragona i tronisti di Uomini e Donne al caso di Willy. Giulio Raselli: “Nessuna logica”

Uno dei casi di cronaca più forti che ha colpito l’Italia è quello sul pestaggio di Willy, che sta scuotendo tutto il Paese. Come spesso accade le polemiche raggiungono livelli estremi, tirando in ballo diverse parti. E’ quello che sta avvenendo nelle ultime ore. In particolare, Selvaggia Lucarelli ha paragonato i tronisti di Uomini e Donne ai ragazzi che hanno pestato Willy. Subito sono arrivate numerose risposte da chi si è indignato per questo paragone. Tra questi c’è Giulio Raselli, ex volto di Uomini e Donne, che ha risposto a Selvaggia Lucarelli su Instagram. Dopo aver riportato le parole della Lucarelli, Giulio Raselli ha così commentato:

“Si è permessa di fare un paragone senza senso. Non ha nessun tipo di logica”.

Selvaggia Lucarelli, è polemica su Uomini e Donne. Giulio Raselli commenta: “Affermazioni tristi”

Sembrano destinate a far discutere parecchio le parole di Selvaggia Lucarelli su Uomini e Donne e i volti che ne prendono parte. Dopo che la giornalista ha paragonato l’estetica dei ragazzi che hanno pestato Willy ai tronisti di Uomini e Donne, il web si è rivoltato. Anche Giulio Raselli si è sentito di intervenire. “Quanta tristezza in queste affermazioni” ha detto l’ex tronista. Raselli ha aggiunto:

“Reputo Selvaggia Lucarelli troppo intelligente per cadere in queste affermazioni che non fanno altro che alimentare odio anche verso chi non c’entra nulla. Chiedere scusa credo possa essere segno di maturità”.

Giulio Raselli risponde a Selvaggia Lucarelli: “L’ho trovata un’assurdità”

Non ha condiviso per niente il paragone di Selvaggia Lucarelli chi ha varcato lo studio di UeD. C’è da dire che il caso di Willy, per la sua delicatezza e complessità, sta facendo nascere numerose polemiche. Quello che è successo sta scuotendo tutti ed anche Barbara d’Urso è apparsa provata. Nel suo lungo sfogo, invece, Giulio Raselli si è molto arrabbiato: